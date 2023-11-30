Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Спасатели достали из-под завалов тело пенсионера после обстрела Донетчины arrow

Спасатели достали из-под завалов тело пенсионера после обстрела Донетчины

30 ноября 2023 10:48
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обстрел Покровска 30 ноября - спасатели достали тело пенсионера
Спасатели разбирают завалы в Покровске. Фото: Игорь Клименко
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска осуществили обстрел Покровского района Донецкой области, используя шесть ракет типа С-300 в ночь на 30 ноября. В результате этой атаки, спасатели обнаружили тело 61-летнего мужчины под обломками разрушенного здания.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на слова представителя регионального управления ГСЧС в Донецкой области Станислава Балдина.

Читайте также:

Обстрел Донецкой области 30 ноября — что известно

По информации от Балдина, ракетный удар затронул не только Покровск, но и близлежащие Новоградовку и Мирноград. Отмечено, что в результате этих обстрелов пострадало десять человек, включая четверых детей. В настоящее время идет поиск еще пятерых пропавших под завалами.

Также сообщается, что одна из ракет попала во двор частного дома, где проживала семья с двумя детьми. Взрыв повредил стены и крышу здания, в результате чего жильцы оказались заблокированы под обломками.

Напомним, что российские оккупанты осуществили артиллерийский обстрел Волчанска Харьковской области. Атака произошла вечером 28 ноября.

Также мы писали, что армия России обстреляла город Середина-Буда Сумской области. В результате обстрела погибли три человека, среди них семилетняя девочка, еще трое гражданских ранены.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Актуальное по теме