Обстрел Покровска 30 ноября - спасатели достали тело пенсионера

Спасатели разбирают завалы в Покровске. Фото: Игорь Клименко

Российские войска осуществили обстрел Покровского района Донецкой области, используя шесть ракет типа С-300 в ночь на 30 ноября. В результате этой атаки, спасатели обнаружили тело 61-летнего мужчины под обломками разрушенного здания.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на слова представителя регионального управления ГСЧС в Донецкой области Станислава Балдина.

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По информации от Балдина, ракетный удар затронул не только Покровск, но и близлежащие Новоградовку и Мирноград. Отмечено, что в результате этих обстрелов пострадало десять человек, включая четверых детей. В настоящее время идет поиск еще пятерых пропавших под завалами.

Также сообщается, что одна из ракет попала во двор частного дома, где проживала семья с двумя детьми. Взрыв повредил стены и крышу здания, в результате чего жильцы оказались заблокированы под обломками.

Напомним, что российские оккупанты осуществили артиллерийский обстрел Волчанска Харьковской области. Атака произошла вечером 28 ноября.

Также мы писали, что армия России обстреляла город Середина-Буда Сумской области. В результате обстрела погибли три человека, среди них семилетняя девочка, еще трое гражданских ранены.