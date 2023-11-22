Знайшли ще одне тіло — рятувальники завершили розбір завалів лікарні в Селидовому
Рятувальники ГУ ДСНС України у Донецькій області завершили розбір завалів зруйнованої лікарні у селищі Селидове. Сьогодні з-під завалів вилучили ще одне тіло.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
ДСНС завершили розбір завалів
За підсумками, кількість жертв внаслідок російського обстрілу складає трьох загиблих.
"З-під завалів будівлі лікарні вилучено ще одне тіло. Всього внаслідок ракетного удару загинуло 3 особи. Аварійно-рятувальні роботи завершено", — резюмують рятувальники.
Обстріл Селидового — що відомо
Нагадаємо, що у ніч на 15 листопада ЗС РФ завдали чотирьох ракетних ударів по житлових кварталах у Селидовому Донецької області. За попередніми даними, ворог бив з зенітно-ракетного комплексу С-300.
За повідомленням Національної поліції, загинуло двоє людей.
Водночас в ДСНС заявляли, що під завалами можуть перебувати двоє людей.
Сьогодні рятувальники дістали ще одне тіло.
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