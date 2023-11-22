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Знайшли ще одне тіло — рятувальники завершили розбір завалів лікарні в Селидовому

22 листопада 2023 19:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Знайшли ще одне тіло — рятувальники завершили розбір завалів лікарні в Селидовому
Розбір завалів зруйнованої лікарні в Селидовому на Донеччині. Фото: ГУ ДСНС у Донецькій області
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Рятувальники ГУ ДСНС України у Донецькій області завершили розбір завалів зруйнованої лікарні у селищі Селидове. Сьогодні з-під завалів вилучили ще одне тіло. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України

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За підсумками, кількість жертв внаслідок російського обстрілу складає трьох загиблих.

"З-під завалів будівлі лікарні вилучено ще одне тіло. Всього внаслідок ракетного удару загинуло 3 особи. Аварійно-рятувальні роботи завершено", — резюмують рятувальники. 

Знайшли ще тіло — в ДСНС заявили про результати розбору завалів в Селидовому на Донеччині
Скріншот повідомлення від ДСНС. Джерело: Telegram

Обстріл Селидового — що відомо

Знайшли ще тіло — в ДСНС заявили про результати розбору завалів в Селидовому на Донеччині
Рятувальники розбирають завали лікарні. Джерело: ДСНС

Нагадаємо, що у ніч на 15 листопада ЗС РФ завдали чотирьох ракетних ударів по житлових кварталах у Селидовому Донецької області. За попередніми даними, ворог бив з зенітно-ракетного комплексу С-300.

За повідомленням Національної поліції, загинуло двоє людей.

Водночас в ДСНС заявляли, що під завалами можуть перебувати двоє людей.

Сьогодні рятувальники дістали ще одне тіло.

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