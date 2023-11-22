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Удар РФ по лікарні в Селидовому — під завалами ще є люди

22 листопада 2023 11:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Удар РФ по лікарні в Селидовому — під завалами ще є люди
Наслідки удару по лікарні в Селидовому. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Селидовому Донецької області досі тривають пошуково-рятувальні роботи внаслідок російського удару по лікарні 20 листопада. Наразі відомо вже про двох загиблих, ще одна людина, можливо, перебуває під завалами. 

Про це повідомили в ДСНС

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Станом на ранок 22 листопада, аварійно-рятувальні роботи у Селидовому Донецької області продовжуються, під завалами можливе перебування ще однієї людини. 

  • Наслідки удару по лікарні в Селидовому. Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по лікарні в Селидовому. Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по лікарні в Селидовому. Фото: ДСНС
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Рятувальники розповіли, що тіло ще однієї особи дістали з-під завалів частково зруйнованої лікарні. Загалом вже розібрали 78 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.

Нагадаємо, пізно ввечері 20 листопада російські окупанти випустили дві ракети по лікарні в Селидовому Донецької області. Через кілька хвилин після цього загарбники завдали ще два ракетних удари по шахті. Внаслідок обстрілів є один загиблий та поранені.

Також ми писали, що кількість поранених унаслідок ракетної атаки по лікарні у Селидовому зросла до восьми. 

Додамо, рятувальники показали, як врятували чоловіка з-під завалів у місті Селидове Донецької області. Напередодні його обстріляли російські окупанти.

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