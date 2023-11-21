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У Селидовому зросла кількість поранених внаслідок удару росіян по лікарні

21 листопада 2023 10:49
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Павло Зінченко
редактор
У Селидовому зросла кількість поранених внаслідок удару росіян по лікарні
Працівник прокуратури біля зруйнованої лікарні. Фото: Донецька обласна прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Кількість поранених внаслідок ракетної атаки по лікарні у Селидовому зросла до восьми. Також відомо про одного загиблого.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

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Росіяни вдарили ракетами по Селидовому

Вночі 20 листопада росіяни вдарили з ракетного комплексу С-300 по лікарні у місті Селидовому. Внаслідок цього вісім громадян отримали контузії та осколкові поранення, один загинув. 

Також ракети поцілили по підприємству, розташованому на території Новогродівської територіальної громади — загинув 63-річний працівник.

Значних руйнувань від влучання засобів ураження зазнали будівлі медичного закладу та підприємства, пошкоджено транспортні засоби.

обстріл
Праціники прокуратури біля зруйнованої будівлі. Фото: Донецька обласна прокуратура
обстріл
Пошкоджена будівля лікарні. Фото: Донецька обласна прокуратура
обстріл
Автомобіль біля зруйнованої будівлі. Фото: Донецька обласна прокуратура

Раніше ми повідомляли, що пізно ввечері 20 листопада російські окупанти випустили дві ракети по лікарні в Селидові Донецької області. Через кілька хвилин після цього загарбники завдали ще два ракетних удари по шахті. Внаслідок обстрілів є один загиблий та поранені.

Нагадуємо, що у ніч проти 21 листопада російські окупанти атакували Україну ударними дронами типу "Shahed" та ракетами. Силам ППО вдалося знищити дев'ять з десяти безпілотників та одну крилату ракету "Іскандер".

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