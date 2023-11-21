У Селидовому зросла кількість поранених внаслідок удару росіян по лікарні
Кількість поранених внаслідок ракетної атаки по лікарні у Селидовому зросла до восьми. Також відомо про одного загиблого.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
Росіяни вдарили ракетами по Селидовому
Вночі 20 листопада росіяни вдарили з ракетного комплексу С-300 по лікарні у місті Селидовому. Внаслідок цього вісім громадян отримали контузії та осколкові поранення, один загинув.
Також ракети поцілили по підприємству, розташованому на території Новогродівської територіальної громади — загинув 63-річний працівник.
Значних руйнувань від влучання засобів ураження зазнали будівлі медичного закладу та підприємства, пошкоджено транспортні засоби.
Раніше ми повідомляли, що пізно ввечері 20 листопада російські окупанти випустили дві ракети по лікарні в Селидові Донецької області. Через кілька хвилин після цього загарбники завдали ще два ракетних удари по шахті. Внаслідок обстрілів є один загиблий та поранені.
Нагадуємо, що у ніч проти 21 листопада російські окупанти атакували Україну ударними дронами типу "Shahed" та ракетами. Силам ППО вдалося знищити дев'ять з десяти безпілотників та одну крилату ракету "Іскандер".
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