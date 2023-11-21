В Селидово возросло количество раненых в результате удара россиян по больнице

Работник прокуратуры возле разрушенной больницы. Фото: Донецкая областная прокуратура

Число раненых в результате ракетной атаки по больнице в Селидово возросло до восьми. Также известно об одном погибшем.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

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Россияне ударили ракетами по Селидову

Ночью 20 ноября россияне ударили по ракетному комплексу С-300 по больнице в городе Селидово. В результате восемь граждан получили контузии и осколочные ранения, один погиб.

Также ракеты попали по предприятию, расположенному на территории Новогродовской территориальной громады — погиб 63-летний работник.

Значительные разрушения от попадания средств поражения получили здания медицинского учреждения и предприятия, повреждены транспортные средства.

Работники прокуратуры возле разрушенного здания. Фото: Донецкая областная прокуратура

Повреждено здание больницы. Фото: Донецкая областная прокуратура

Автомобиль возле разрушенного здания. Фото: Донецкая областная прокуратура

Ранее мы сообщали, что поздно вечером 20 ноября российские кафиры выпустили две ракеты по больнице в Селидове Донецкой области. Через несколько минут после этого захватчики нанесли еще два ракетных удара по шахте. В результате обстрелов есть один погибший и раненые.

Напоминаем, что в ночь на 21 ноября российские кафиры атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed" и ракетами. Силам ПВО удалось уничтожить девять из десяти беспилотников и одну крылатую ракету "Искандер".