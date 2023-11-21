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Рятувальники показали, як врятували чоловіка з-під завалів у Селидові

21 листопада 2023 13:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Рятувальники показали, як врятували чоловіка з-під завалів у Селидові
Рятувальники допомагають чоловіку під завалами у Селидові Донецької області. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Рятувальники показали, як врятували чоловіка з-під завалів у місті Селидове Донецької області. Напередодні його обстріляли російські окупанти.

Відео опублікувала ДСНС.

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Аварійно-рятувальна робота в Селидові

На відео можна побачити, як бійці ДСНС рятують чоловіка з-під завалів будівлі, яка зруйнувалась внаслідок обстрілу російських загарбників.

Ворог атакував місто ракетами.

Нагадаємо, пізно ввечері 20 листопада російські окупанти випустили дві ракети по лікарні в Селидові Донецької області. Через кілька хвилин після цього загарбники завдали ще два ракетних удари по шахті. Внаслідок обстрілів є один загиблий та поранені.

Також ми писали, що кількість поранених внаслідок ракетної атаки по лікарні у Селидовому зросла до восьми. Також відомо про одного загиблого.

Додамо, російські окупанти зранку 21 листопада обстріляли Козачу Лопань у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки загинув 29-річний чоловік.

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