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Спасатели показали, как спасли мужчину из-под завалов в Селидове

21 ноября 2023 13:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Спасатели показали, как спасли мужчину из-под завалов в Селидове
Спасатели помогают мужчине под завалами в Селидове Донецкой области. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спасатели показали, как спасли мужчину из-под завалов в городе Селидово Донецкой области. Накануне его обстреляли российские оккупанты.

Видео опубликовала ГСЧС.

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На видео можно увидеть, как бойцы ГСЧС спасают мужчину из-под завалов здания, которое разрушилось в результате обстрела российских захватчиков.

Враг атаковал город ракетами.

Напомним, поздно вечером 20 ноября российские оккупанты выпустили две ракеты по больнице в Селидове Донецкой области. Через несколько минут после этого захватчики нанесли еще два ракетных удара по шахте. В результате обстрелов есть один погибший и раненые.

Также мы писали, что количество раненых в результате ракетной атаки по больнице в Селидово возросло до восьми. Также известно об одном погибшем.

Добавим, российские оккупанты утром 21 ноября обстреляли Казачью Лопань в Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб 29-летний мужчина.

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