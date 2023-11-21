Спасатели показали, как спасли мужчину из-под завалов в Селидове
Спасатели показали, как спасли мужчину из-под завалов в городе Селидово Донецкой области. Накануне его обстреляли российские оккупанты.
Видео опубликовала ГСЧС.
Внимание! Видео содержит чувствительные кадры!
Аварийно-спасательная работа в Селидове
На видео можно увидеть, как бойцы ГСЧС спасают мужчину из-под завалов здания, которое разрушилось в результате обстрела российских захватчиков.
Враг атаковал город ракетами.
Напомним, поздно вечером 20 ноября российские оккупанты выпустили две ракеты по больнице в Селидове Донецкой области. Через несколько минут после этого захватчики нанесли еще два ракетных удара по шахте. В результате обстрелов есть один погибший и раненые.
Также мы писали, что количество раненых в результате ракетной атаки по больнице в Селидово возросло до восьми. Также известно об одном погибшем.
Добавим, российские оккупанты утром 21 ноября обстреляли Казачью Лопань в Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб 29-летний мужчина.
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