Спасатели показали, как спасли мужчину из-под завалов в Селидове

Спасатели помогают мужчине под завалами в Селидове Донецкой области. Фото: скриншот с видео

Спасатели показали, как спасли мужчину из-под завалов в городе Селидово Донецкой области. Накануне его обстреляли российские оккупанты.

Видео опубликовала ГСЧС.

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Аварийно-спасательная работа в Селидове

На видео можно увидеть, как бойцы ГСЧС спасают мужчину из-под завалов здания, которое разрушилось в результате обстрела российских захватчиков.

Враг атаковал город ракетами.

Напомним, поздно вечером 20 ноября российские оккупанты выпустили две ракеты по больнице в Селидове Донецкой области. Через несколько минут после этого захватчики нанесли еще два ракетных удара по шахте. В результате обстрелов есть один погибший и раненые.

Также мы писали, что количество раненых в результате ракетной атаки по больнице в Селидово возросло до восьми. Также известно об одном погибшем.

Добавим, российские оккупанты утром 21 ноября обстреляли Казачью Лопань в Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб 29-летний мужчина.