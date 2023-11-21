Під завалами у Селидовому можуть бути люди, — ДСНС

Рятувальники на місці події в Селидовому. Фото: t.me/IhorMoroz_donoda

Під завалами у Селидовому Донецької області ще можуть перебувати люди. Йдеться про двох осіб.

Про це повідомила ДСНС кореспонденту "Радіо Свобода".

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Частина будівлі, куди влучили російські окупанти, повністю обвалилася з четвертого по перший поверх.

Директор лікарні Кіяшко розповів, що під час обстрілу там були люди, вони поранені. Їх доправили в інше місце.

До того ж ворог пошкодив корпус, який розташований поруч за кількадесят метрів.

Наразі відомо, що внаслідок російської атаки по місту та передмістю загинули двоє людей.

Нагадаємо, пізно ввечері 20 листопада російські окупанти випустили дві ракети по лікарні в Селидовому Донецької області. Через кілька хвилин після цього загарбники завдали ще два ракетних удари по шахті. Внаслідок обстрілів є один загиблий та поранені.

Також ми писали, що кількість поранених унаслідок ракетної атаки по лікарні у Селидовому зросла до восьми.

Додамо, рятувальники показали, як врятували чоловіка з-під завалів у місті Селидове Донецької області. Напередодні його обстріляли російські окупанти.