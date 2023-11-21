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Под завалами в Селидово могут быть люди, — ГСЧС

21 ноября 2023 15:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Под завалами в Селидово могут быть люди, — ГСЧС
Спасатели на месте происшествия в Селидово. Фото: t.me/IhorMoroz_donoda
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Под завалами в Селидово Донецкой области еще могут находиться люди. Речь идет о двух лицах.

Об этом сообщила ГСЧС корреспонденту "Радио Свобода".

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Обстрел Донецкой области

Часть здания, куда попали российские оккупанты, полностью обрушилась с четвертого по первый этаж.

Директор больницы Кияшко рассказал, что во время обстрела там находились люди, они ранены. Их доставили в другое место.

К тому же враг повредил корпус, который находится рядом в нескольких десятках метров

Известно, что в результате российской атаки по городу и пригороду погибли два человека.

Напомним, поздно вечером 20 ноября российские оккупанты выпустили две ракеты по больнице в Селидово Донецкой области. Через несколько минут после этого захватчики нанесли еще два ракетных удара по шахте. В результате обстрелов есть один погибший и раненые.

Также мы писали, что количество раненых в результате ракетной атаки по больнице в Селидово возросло до восьми.

Добавим, спасатели показали, как спасли мужчину из-под завалов в городе Селидово Донецкой области. Накануне его обстреляли российские оккупанты.

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