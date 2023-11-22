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Удар РФ по больнице в Селидово — под завалами еще есть люди

22 ноября 2023 11:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Удар РФ по больнице в Селидово — под завалами еще есть люди
Последствия удара по больнице в Селидово. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Селидово Донецкой области до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы в результате российского удара по больнице 20 ноября. Пока известно уже о двух погибших, еще один человек, возможно, находится под завалами.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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По состоянию на утро 22 ноября аварийно-спасательные работы в Селидово Донецкой области продолжаются, под завалами возможно пребывание еще одного человека.

  • Последствия удара по больнице в Селидово. Фото: ГСЧС
  • Последствия удара по больнице в Селидово. Фото: ГСЧС
  • Последствия удара по больнице в Селидово. Фото: ГСЧС
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Спасатели рассказали, что тело еще одного человека достали из-под завалов частично разрушенной больницы. В общей сложности уже разобрали 78 тонн разрушенных строительных конструкций.

Напомним, поздно вечером 20 ноября российские оккупанты выпустили две ракеты по больнице в Селидово Донецкой области. Через несколько минут после этого захватчики нанесли еще два ракетных удара по шахте. В результате обстрелов есть один погибший и раненые.

Также мы писали, что количество раненых в результате ракетной атаки по больнице в Селидово возросло до восьми.

Добавим, спасатели показали, как спасли мужчину из-под завалов в городе Селидово Донецкой области. Накануне его обстреляли российские оккупанты.

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