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Нашли еще одно тело — спасатели закончили разбор завалов больницы в Селидово

22 ноября 2023 19:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Нашли еще одно тело — спасатели закончили разбор завалов больницы в Селидово
Разбор завалов разрушенной больницы в Селидово Донецкой области. Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Спасатели ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области завершили разбор завалов разрушенной больницы в поселке Селидово. Сегодня из-под завалов извлекли еще одно тело.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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По итогам, количество жертв в результате российских обстрелов составляет троих погибших.

"Из-под завалов здания больницы извлечено еще одно тело. Всего в результате ракетного удара погибли 3 человека. Аварийно-спасательные работы завершены", — резюмируют спасатели.

Нашли еще тело — в ГСЧС заявили о результатах разбора завалов в Селидово Донецкой области
Скриншот сообщения от ГСЧС. Источник: Telegram

Обстрел Селидового — что известно

Нашли еще тело — в ГСЧС заявили о результатах разбора завалов в Селидово Донецкой области
Спасатели разбирают завалы больницы. Источник: ГСЧС

Напомним, что в ночь на 15 ноября ВС РФ нанесли четыре ракетных удара по жилым кварталам в Селидово Донецкой области. По предварительным данным, враг избивал из зенитно-ракетного комплекса С-300.

По сообщению Национальной полиции, погибли два человека.

В то же время в ГСЧС заявляли, что под завалами могут находиться два человека.

Сегодня спасатели извлекли еще одно тело.

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