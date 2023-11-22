Нашли еще одно тело — спасатели закончили разбор завалов больницы в Селидово
Спасатели ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области завершили разбор завалов разрушенной больницы в поселке Селидово. Сегодня из-под завалов извлекли еще одно тело.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
ГСЧС завершили разбор завалов
По итогам, количество жертв в результате российских обстрелов составляет троих погибших.
"Из-под завалов здания больницы извлечено еще одно тело. Всего в результате ракетного удара погибли 3 человека. Аварийно-спасательные работы завершены", — резюмируют спасатели.
Обстрел Селидового — что известно
Напомним, что в ночь на 15 ноября ВС РФ нанесли четыре ракетных удара по жилым кварталам в Селидово Донецкой области. По предварительным данным, враг избивал из зенитно-ракетного комплекса С-300.
По сообщению Национальной полиции, погибли два человека.
В то же время в ГСЧС заявляли, что под завалами могут находиться два человека.
Сегодня спасатели извлекли еще одно тело.
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