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В Донецкой области достали тело еще одного погибшего — под завалами остаются люди

30 ноября 2023 17:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Донецкой области достали тело еще одного погибшего — под завалами остаются люди
Спасатели производят разбор завалов. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В городе Новогродовка Донецкой области из-под завалов извлекли тело еще одного мужчины. Таким образом, количество жертв уже возросло до двух человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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Под завалами остаются люди

"По состоянию на 16:00 спасатели изъяли еще одно тело мужчины на месте вражеского обстрела города Новогродовка", — говорится в сообщении.

В Донецкой области достали тело еще одного погибшего — под завалами остаются люди
Спасатели на месте разбора завалов. Источник: ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

В настоящее время количество жертв возросло до двух погибших. Спасатели добавляют: под завалами могут находиться еще 3 человека, среди которых ребенок.

В Донецкой области достали тело еще одного погибшего — под завалами остаются люди
Работа спасателей в Донецкой области. Источник: ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

В настоящее время разобрано 153 тонны конструкций. Аварийно-спасательная работа продолжается.

В Донецкой области достали тело еще одного погибшего — под завалами остаются люди
Спасатели на разрушенном здании. Источник: ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

Напомним, что ранее ВС РФ обстреляли Донецкую область шестью переработанными зенитными ракетами С-300 в ночь на 30 ноября. Среди пострадавших был ребенок, но парамедики полиции смогли оказать ему помощь. Ранее спасатели извлекли из-под завалов тело 61-летнего пенсионера.

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