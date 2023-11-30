В Донецкой области достали тело еще одного погибшего — под завалами остаются люди

Спасатели производят разбор завалов. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

В городе Новогродовка Донецкой области из-под завалов извлекли тело еще одного мужчины. Таким образом, количество жертв уже возросло до двух человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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"По состоянию на 16:00 спасатели изъяли еще одно тело мужчины на месте вражеского обстрела города Новогродовка", — говорится в сообщении.

Спасатели на месте разбора завалов. Источник: ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

В настоящее время количество жертв возросло до двух погибших. Спасатели добавляют: под завалами могут находиться еще 3 человека, среди которых ребенок.

Работа спасателей в Донецкой области. Источник: ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

В настоящее время разобрано 153 тонны конструкций. Аварийно-спасательная работа продолжается.

Спасатели на разрушенном здании. Источник: ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

Напомним, что ранее ВС РФ обстреляли Донецкую область шестью переработанными зенитными ракетами С-300 в ночь на 30 ноября. Среди пострадавших был ребенок, но парамедики полиции смогли оказать ему помощь. Ранее спасатели извлекли из-под завалов тело 61-летнего пенсионера.