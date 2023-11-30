В Донецкой области достали тело еще одного погибшего — под завалами остаются люди
В городе Новогродовка Донецкой области из-под завалов извлекли тело еще одного мужчины. Таким образом, количество жертв уже возросло до двух человек.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Под завалами остаются люди
"По состоянию на 16:00 спасатели изъяли еще одно тело мужчины на месте вражеского обстрела города Новогродовка", — говорится в сообщении.
В настоящее время количество жертв возросло до двух погибших. Спасатели добавляют: под завалами могут находиться еще 3 человека, среди которых ребенок.
В настоящее время разобрано 153 тонны конструкций. Аварийно-спасательная работа продолжается.
Напомним, что ранее ВС РФ обстреляли Донецкую область шестью переработанными зенитными ракетами С-300 в ночь на 30 ноября. Среди пострадавших был ребенок, но парамедики полиции смогли оказать ему помощь. Ранее спасатели извлекли из-под завалов тело 61-летнего пенсионера.
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