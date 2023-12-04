Обстрел Донетчины — из-под завалов достали тело 8-летней девочки

Уничтоженный в результате обстрела Новоградовки дом. Фото: Александр Шевченко

В ночь на 30 ноября оккупанты атаковали город Новоградовка на Донетчине. Произошло попадание в многоквартирный жилой дом. Сегодня, 4 декабря, спасатели из-под завалов достали тело еще одной погибшей. Стало известно, что это 8-летняя девочка, проживавшая в доме.

Об этом сообщил начальник Новоградовской МВА Александр Шевченко.

Читайте также:

Под завалами нашли тело ребенка

В результате атаки по трехэтажному дому в Новогродовке нашли тело 8-летней девочки. Спасатели достали погибшую из-под завалов. Отмечается, что родители ребенка, вероятно, до сих пор находятся под завалами. По словам Шевченко, спасательные работы на месте обстрела до сих пор продолжаются.

"В Новогродовке на месте попадания вражеской ракеты в многоквартирный дом в центре города утром 4 декабря из-под завалов извлекли тело 8-летней девочки. Родителей ребенка, вероятно, до сих пор находящихся под завалами, не нашли", — указал Шевченко.

Сообщения о еще одной погибшей. Фото: скриншот поста Шевченко

Трехдневный траур в Новоградовке

Начальник МВА объявил трехдневный траур в Новоградовке по погибшим в результате обстрела. Сообщается, что траур продлится с сегодняшнего дня, 4 декабря, до 6 декабря.

"Сострадание семьям и близким погибших. Вечная память невинным душам. Вечная боль, которую никогда не простим россиянам", — отметил Александр Шевченко.

Уведомление о трауре. Фото: скриншот поста Шевченко

Напомним, в городе Новогродовка Донецкой области из-под завалов извлекли тело еще одного мужчины. Таким образом, количество жертв уже возросло до трех человек.

Добавим, под обстрел попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате этого нападения пострадали десять человек, включая четырех детей.