Боевые столкновения с врагом и ситуация на направлениях — сводка Генштаба

Украинский военный. Фото: Генштаб

Начались 654 сутки полномасштабной войны России против Украины. Подразделения ракетных войск Украины поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Удары оккупантов по Украине

За прошедшие сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений.

В общей сложности россияне нанесли 28 ракетных и 27 авиационных ударов, совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Известно о погибших и раненых гражданских в результате российских террористических атак.

От авиационных ударов потерпели Петропавлока, Подолы, Ивановка, Першотравневе Харьковской области; Надия, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Колодязи, Серебрянка, Часов Яр, Авдеевка, Ласточкиное Донецкой области.

Враг обстрелял из артиллерии более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на направлениях фронта

На Купянском направлении украинские воины отразили 11 атак врага в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили атаку противника в районе Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении защитники отразили 13 атак врага в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в личном составе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. ВСУ устойчиво держат оборону, нанося врагу значительные потери.

Силы обороны успешно отразили 35 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, там наши защитники отразили 24 атаки.

На Шахтерском и Запорожском направлениях украинские бойцы отразили все атаки врага, который пытался восстановить утраченные позиции в районах западнее Вербового Запорожской области.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские защитники удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Удары ВСУ по оккупантам

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по одной станции РЭБ противника.

Скриншот поста Генштаба

Скриншот поста Генштаба

Напомним, что точечные ракетные или дроновые удары ВСУ по объектам на оккупированных территориях будут продолжаться и дальше. Силы обороны Украины не планируют останавливать наступательные действия на время зимы, и такие атаки будут частью общей фронтовой операции.

Также мы писали, что представители западных стран считают, что массированный удар по Украине, нанесенный оккупантами, является "началом зимней кампании ударов". Отмечается, что Россия атаковала наше государство с помощью бомбардировщиков Ту-95.