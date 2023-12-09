Чи обмежаться ЗСУ взимку лише ударами по об’єктах в тилу ворога

Пожежа на нафтобазі в Луганську. Фото: росЗМІ

Точкові ракетні чи дронові удари ЗСУ по об’єктах на окупованих територіях будуть продовжуватися і надалі. Сили оборони України не планують зупиняти наступальні дії на час зими, тож такі атаки будуть частиною загальної фронтової операції.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов висловив упевненість, що в подальшому подібні луганській атаки Збройних сил України по інфраструктурних об’єктах у тилу ворога продовжаться у системному форматі.

"Частково ці дії стануть одним із характерних форматів атак ЗСУ на російські об’єкти на найближчий час, зокрема на зимовий період", — погодився експерт.

Війна взимку не зупиниться

Разом з тим, підкреслив Снєгирьов, не можна сказати, що узимку Сили оборони обмежуватимуться тільки такими ударами по тиловій інфраструктурі росіян.

"Ні наші війська, ні російські не планують зупиняти на час зими свої наступальні дії", — упевнений експерт.

Тож удари на кшталт того, який стався у Луганську, будуть не самостійними операціями, а складовими великого, масштабного процесу.

Нагадаємо, що у ніч з 3 на 4 грудня в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи на нафтобазі. Росіяни заявили про атаку безпілотників та звинуватили у всьому ЗСУ.