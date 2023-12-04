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В окупованому Луганську пролунали вибухи на нафтобазі

4 грудня 2023 10:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В окупованому Луганську пролунали вибухи на нафтобазі
Вибухи на нафтобазі в окупованому Луганську. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні вночі в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи на нафтобазі. Росіяни заявили про атаку безпілотників та звинуватили у всьому ЗСУ.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. 

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Вибухи на нафтобазі в окупованому Луганську

Як відомо, уночі проти 4 грудня невідомі безпілотники атакували нафтобазу у тимчасово окупованому Луганську. На місці спалахнула масштабна пожежа.

Зазначається, що спалахнув один з резервуарів і саме це призвело до пожежі таких масштабів. Росіяни традиційно звинуватили українську армію та заявили, що це були безпілотники ЗСУ.

Нагадаємо, увечері 3 грудня в Москві сталася масштабна пожежа на заводі спецавтомобілів. Зазначається, що завод є лідером на російському ринку серед виробників причіпної техніки та входить до десяти найбільших підприємств Європи.

Окрім того, в Москві, на Київському шосе, у ніч проти 2 грудня спалахнула пожежа внаслідок ДТП. Через інцидент загинули дві людини.

Також ми повідомляли, що масштабна пожежа розгорілась у російському Ростові на ринку "Темерник". Вогонь охоплював 4 тис. кв. м.

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