В окупованому Луганську пролунали вибухи на нафтобазі
Сьогодні вночі в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи на нафтобазі. Росіяни заявили про атаку безпілотників та звинуватили у всьому ЗСУ.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи на нафтобазі в окупованому Луганську
Як відомо, уночі проти 4 грудня невідомі безпілотники атакували нафтобазу у тимчасово окупованому Луганську. На місці спалахнула масштабна пожежа.
Зазначається, що спалахнув один з резервуарів і саме це призвело до пожежі таких масштабів. Росіяни традиційно звинуватили українську армію та заявили, що це були безпілотники ЗСУ.
Нагадаємо, увечері 3 грудня в Москві сталася масштабна пожежа на заводі спецавтомобілів. Зазначається, що завод є лідером на російському ринку серед виробників причіпної техніки та входить до десяти найбільших підприємств Європи.
Окрім того, в Москві, на Київському шосе, у ніч проти 2 грудня спалахнула пожежа внаслідок ДТП. Через інцидент загинули дві людини.
Також ми повідомляли, що масштабна пожежа розгорілась у російському Ростові на ринку "Темерник". Вогонь охоплював 4 тис. кв. м.
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