В Москві сталася масштабна пожежа на заводі спецавтомобілів

Пожежа на заводі у Москві. Фото: скриншот з відео

У Москві сталася масштабна пожежа увечері 3 грудня. Відомо, що там палає завод спеціалізованих автомобілів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Так, займання сталося на складах заводу спеціалізованих автомобілів.

Як пишуть російські ЗМІ, будівля має три-чотири поверхи, вогонь поширюється на 500 кв.м.

Відомо, що на місці пожежі працюють кілька пожежних розрахунків.

Зазначається, що завод є лідером на російському ринку серед виробників причіпної техніки та входить в десять найбільших підприємств Європи.

Наразі влада російської столиці та спецслужби поки ніяк не прокоментували пожежу.

Нагадаємо, що в Москві на Київському шосе у ніч проти 2 грудня спалахнула пожежа внаслідок ДТП. В результаті інциденту загинули дві людини.

Також ми повідомляли, що масштабна пожежа розгорілась у російському Ростові на ринку "Темерник". Вогонь охоплював 4 тис. кв. м.