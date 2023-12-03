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В Москві сталася масштабна пожежа на заводі спецавтомобілів

3 грудня 2023 22:49
оновлено: 23:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Москві сталася масштабна пожежа на заводі спецавтомобілів
Пожежа на заводі у Москві. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Москві сталася масштабна пожежа увечері 3 грудня. Відомо, що там палає завод спеціалізованих автомобілів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Пожежа на заводі спецавтомобілів у Москві 3 грудня

Так, займання сталося на складах заводу спеціалізованих автомобілів.

Як пишуть російські ЗМІ, будівля має три-чотири поверхи, вогонь поширюється на 500 кв.м.

Відомо, що на місці пожежі працюють кілька пожежних розрахунків.

Зазначається, що завод є лідером на російському ринку серед виробників причіпної техніки та входить в десять найбільших підприємств Європи.

Наразі влада російської столиці та спецслужби поки ніяк не прокоментували пожежу.

Нагадаємо, що в Москві на Київському шосе у ніч проти 2 грудня спалахнула пожежа внаслідок ДТП. В результаті інциденту загинули дві людини.

Також ми повідомляли, що масштабна пожежа розгорілась у російському Ростові на ринку "Темерник". Вогонь охоплював 4 тис. кв. м.

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