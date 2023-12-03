В Москві сталася масштабна пожежа на заводі спецавтомобілів
У Москві сталася масштабна пожежа увечері 3 грудня. Відомо, що там палає завод спеціалізованих автомобілів.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Пожежа на заводі спецавтомобілів у Москві 3 грудня
Так, займання сталося на складах заводу спеціалізованих автомобілів.
Як пишуть російські ЗМІ, будівля має три-чотири поверхи, вогонь поширюється на 500 кв.м.
Відомо, що на місці пожежі працюють кілька пожежних розрахунків.
Зазначається, що завод є лідером на російському ринку серед виробників причіпної техніки та входить в десять найбільших підприємств Європи.
Наразі влада російської столиці та спецслужби поки ніяк не прокоментували пожежу.
Нагадаємо, що в Москві на Київському шосе у ніч проти 2 грудня спалахнула пожежа внаслідок ДТП. В результаті інциденту загинули дві людини.
Також ми повідомляли, що масштабна пожежа розгорілась у російському Ростові на ринку "Темерник". Вогонь охоплював 4 тис. кв. м.
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