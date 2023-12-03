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В Москве произошел масштабный пожар на заводе спецавтомобилей

3 декабря 2023 22:49
обновлено: 23:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Москве произошел масштабный пожар на заводе спецавтомобилей
Пожар на заводе в Москве. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Москве произошел масштабный пожар вечером 3 декабря. Известно, что там горит завод специализированных автомобилей.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Пожар на заводе спецавтомобилей в Москве 3 декабря

Да, возгорание произошло на складах завода специализированных автомобилей.

Как пишут российские СМИ, здание имеет три-четыре этажа, огонь распространяется на 500 кв.

Известно, что на месте пожара работает несколько пожарных расчетов.

Отмечается, что завод является лидером на российском рынке среди производителей прицепной техники и входит в десять крупнейших предприятий Европы.

В настоящее время власти российской столицы и спецслужбы пока никак не прокомментировали пожар.

Напомним, что в Москве на Киевском шоссе в ночь на 2 декабря вспыхнул пожар в результате ДТП. В результате инцидента погибли два человека.

Также мы сообщали, что масштабный пожар разгорелся в российском Ростове на рынке "Темерщик". Огонь охватывал 4 тыс. кв. м.

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