В Москве произошел масштабный пожар на заводе спецавтомобилей

Пожар на заводе в Москве. Фото: скриншот с видео

В Москве произошел масштабный пожар вечером 3 декабря. Известно, что там горит завод специализированных автомобилей.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Пожар на заводе спецавтомобилей в Москве 3 декабря

Да, возгорание произошло на складах завода специализированных автомобилей.

Как пишут российские СМИ, здание имеет три-четыре этажа, огонь распространяется на 500 кв.

Известно, что на месте пожара работает несколько пожарных расчетов.

Отмечается, что завод является лидером на российском рынке среди производителей прицепной техники и входит в десять крупнейших предприятий Европы.

В настоящее время власти российской столицы и спецслужбы пока никак не прокомментировали пожар.

Напомним, что в Москве на Киевском шоссе в ночь на 2 декабря вспыхнул пожар в результате ДТП. В результате инцидента погибли два человека.

Также мы сообщали, что масштабный пожар разгорелся в российском Ростове на рынке "Темерщик". Огонь охватывал 4 тыс. кв. м.