В Москве произошел масштабный пожар на заводе спецавтомобилей
В Москве произошел масштабный пожар вечером 3 декабря. Известно, что там горит завод специализированных автомобилей.
Об этом сообщают российские СМИ.
Пожар на заводе спецавтомобилей в Москве 3 декабря
Да, возгорание произошло на складах завода специализированных автомобилей.
Как пишут российские СМИ, здание имеет три-четыре этажа, огонь распространяется на 500 кв.
Известно, что на месте пожара работает несколько пожарных расчетов.
Отмечается, что завод является лидером на российском рынке среди производителей прицепной техники и входит в десять крупнейших предприятий Европы.
В настоящее время власти российской столицы и спецслужбы пока никак не прокомментировали пожар.
Напомним, что в Москве на Киевском шоссе в ночь на 2 декабря вспыхнул пожар в результате ДТП. В результате инцидента погибли два человека.
Также мы сообщали, что масштабный пожар разгорелся в российском Ростове на рынке "Темерщик". Огонь охватывал 4 тыс. кв. м.
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