Мер Москви заявив, що передмістя столиці атакували безпілотники

Ударний безпілотник "шахед" в повітрі. Ілюстративне фото: суспільне

Мер російської столиці Сергій Собянін заявив про атаку ударними безпілотниками передмістя Москви. На місці падіння уламків постраждалих чи руйнувань немає.

Про це повідомив Сергій Собянін.

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Атака безпілотників на Москву

За словами мера Москви, ударні безпілотники атакували передмістя столиці, а саме Подільська. Собянін також додав, що на місці падіння уламків наразі постраждалих чи руйнувань немає.

"Силами ППО в міському окрузі Подільськ відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", — вказав Сергій Собянін.

Повідомлення про атаку Москви. Фото: скриншот допису Собяніна

Нагадаємо, у місті Тула, що знаходиться в РФ, пролунало щонайменше п'ять вибухів. Місцеві жителі зафіксували повторний наліт безпілотників.

Мер російської столиці Москви Сергій Собянін жаліється на масову атаку безпілотників на територію Росії. За його словами, в кількох областях є збиття, однак ціллю БпЛА є Москва.