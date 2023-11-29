Мер Москви заявив, що передмістя столиці атакували безпілотники
Мер російської столиці Сергій Собянін заявив про атаку ударними безпілотниками передмістя Москви. На місці падіння уламків постраждалих чи руйнувань немає.
Про це повідомив Сергій Собянін.
Атака безпілотників на Москву
За словами мера Москви, ударні безпілотники атакували передмістя столиці, а саме Подільська. Собянін також додав, що на місці падіння уламків наразі постраждалих чи руйнувань немає.
"Силами ППО в міському окрузі Подільськ відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", — вказав Сергій Собянін.
Нагадаємо, у місті Тула, що знаходиться в РФ, пролунало щонайменше п'ять вибухів. Місцеві жителі зафіксували повторний наліт безпілотників.
Мер російської столиці Москви Сергій Собянін жаліється на масову атаку безпілотників на територію Росії. За його словами, в кількох областях є збиття, однак ціллю БпЛА є Москва.
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