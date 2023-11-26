Масова атака на Росію — мер Москви скаржиться на БпЛА
Мер російської столиці Москва Сергій Собянін жаліється на масову атаку безпілотників на територію Росії. За його словами, в кількох областях є збиття, однак ціллю БпЛА є Москва.
Про це Сергій Собянін повідомив у Telegram.
Нічна атака БпЛА на Росію 26 листопада
"Сьогодні вночі зроблено спробу масової атаки безпілотників. Наразі силами ППО збиті БпЛА в районі Наро-Фомінська та Одинцовському міському окрузі, які летіли на Москву", — йдеться в повідомленні.
Також Собянін розповів, що російські сили ППО нібито збили "кілька БпЛА" у трьох областях РФ — Брянській, Тульській та Калузькій. За його словами, попередньо травмованих та "серйозних руйнувань", як завжди, немає.
"На місцях падіння уламків безпілотників працюють представники екстрених служб. Робота з подальшого виявлення БпЛА продовжується", — додав Собянін.
Пізніше він зазначив, що вдалося збити ще один безпілотник, що прямував до Москви, у міському окрузі столиці Подільськ. Знову ніхто не постраждав.
Оновлено 04:36. Російські ЗМІ оприлюднили відео результату так званої "роботи ППО" в російській Тулі. Дрон влетів на 12 поверх багатоповерхівки, що на вулиці Хворостухіна.
Постраждала одна людина, в якої виявили вивих стопи. На місці працюють відповідні служби, проводиться евакуація мешканців.
РосЗМІ традиційно наголосили, що дрон нібито належить ЗСУ.
Нагадаємо, що нещодавно в російському Волгограді стався вибух на виробництві радіаторів. Внаслідок інциденту є поранені.
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