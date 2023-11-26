Масова атака на Росію — мер Москви скаржиться на БпЛА

Вибух в нічному місті. Фото: скриншот

Мер російської столиці Москва Сергій Собянін жаліється на масову атаку безпілотників на територію Росії. За його словами, в кількох областях є збиття, однак ціллю БпЛА є Москва.

Про це Сергій Собянін повідомив у Telegram.

Читайте також:

Нічна атака БпЛА на Росію 26 листопада

"Сьогодні вночі зроблено спробу масової атаки безпілотників. Наразі силами ППО збиті БпЛА в районі Наро-Фомінська та Одинцовському міському окрузі, які летіли на Москву", — йдеться в повідомленні.

Також Собянін розповів, що російські сили ППО нібито збили "кілька БпЛА" у трьох областях РФ — Брянській, Тульській та Калузькій. За його словами, попередньо травмованих та "серйозних руйнувань", як завжди, немає.

"На місцях падіння уламків безпілотників працюють представники екстрених служб. Робота з подальшого виявлення БпЛА продовжується", — додав Собянін.

Пізніше він зазначив, що вдалося збити ще один безпілотник, що прямував до Москви, у міському окрузі столиці Подільськ. Знову ніхто не постраждав.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Москви Сергія Собяніна

Оновлено 04:36. Російські ЗМІ оприлюднили відео результату так званої "роботи ППО" в російській Тулі. Дрон влетів на 12 поверх багатоповерхівки, що на вулиці Хворостухіна.

Постраждала одна людина, в якої виявили вивих стопи. На місці працюють відповідні служби, проводиться евакуація мешканців.

РосЗМІ традиційно наголосили, що дрон нібито належить ЗСУ.

Нагадаємо, що нещодавно в російському Волгограді стався вибух на виробництві радіаторів. Внаслідок інциденту є поранені.