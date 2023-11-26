Массовая атака на Россию — мэр Москвы жалуется на БпЛА

Взрыв в ночном городе. Фото: скриншот

Мэр российской столицы Москва Сергей Собянин жалуется на массовую атаку беспилотников на территорию России. По его словам, в нескольких областях есть сбитие, однако целью БпЛА является Москва.

Об этом Сергей Собянин сообщил в Telegram.

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"Сегодня ночью сделана попытка массовой атаки беспилотников. В настоящее время силами ПВО сбиты БпЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, которые летели на Москву", — говорится в сообщении.

Также Собянин рассказал, что российские силы ПВО якобы сбили "несколько БпЛА" в трех областях РФ — Брянской, Тульской и Калужской. По его словам, предварительно травмированных и "серьезных разрушений", как обычно, нет.

"На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб. Работа по дальнейшему выявлению БпЛА продолжается", — добавил Собянин.

Позже он отметил, что удалось сбить еще один направлявшийся в Москву беспилотник в городском округе столицы Подольск. Снова никто не пострадал.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Москвы Сергея Собянина

Обновлено 04:36. Российские СМИ обнародовали видео результата так называемой "работы ПВО" в российской Туле. Дрон влетел на 12 этаж многоэтажки на улице Хворостухина.

Пострадал один человек, у которого обнаружили вывих стопы. На месте работают соответствующие службы, проводится эвакуация жителей.

РосСМИ традиционно подчеркнули, что дрон якобы принадлежит ВСУ.

Напомним, что недавно в российском Волгограде произошел взрыв на производстве радиаторов. В результате инцидента есть раненые.