Мэр Москвы заявил, что пригород столицы атаковали беспилотники
Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил об атаке ударными беспилотниками пригород Москвы. На месте падения обломков пострадавших или разрушений нет.
Об этом сообщил Сергей Собянин.
Атака беспилотников на Москву
По словам мэра Москвы, ударные беспилотники атаковали пригород столицы, а именно Подольска. Собянин также добавил, что на месте падения обломков пострадавших или разрушений нет.
"Силами ПВО в городском округе Подольск отбита атака летевшего на Москву беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — указал Сергей Собянин.
Напомним, в городе Тула, находящемся в РФ, раздалось по меньшей мере пять взрывов. Местные жители зафиксировали повторный налет беспилотников.
Мэр российской столицы Москвы Сергей Собянин жалуется на массовую атаку беспилотников на территорию России. По его словам, в нескольких областях есть сбитие, однако целью БпЛА является Москва.
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