Мэр Москвы заявил, что пригород столицы атаковали беспилотники

Ударный беспилотник "шахед" в воздухе. Иллюстративное фото: общественное

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил об атаке ударными беспилотниками пригород Москвы. На месте падения обломков пострадавших или разрушений нет.

Об этом сообщил Сергей Собянин.

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Атака беспилотников на Москву

По словам мэра Москвы, ударные беспилотники атаковали пригород столицы, а именно Подольска. Собянин также добавил, что на месте падения обломков пострадавших или разрушений нет.

"Силами ПВО в городском округе Подольск отбита атака летевшего на Москву беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — указал Сергей Собянин.

Уведомление об атаке Москвы. Фото: скриншот поста Собянина

Напомним, в городе Тула, находящемся в РФ, раздалось по меньшей мере пять взрывов. Местные жители зафиксировали повторный налет беспилотников.

Мэр российской столицы Москвы Сергей Собянин жалуется на массовую атаку беспилотников на территорию России. По его словам, в нескольких областях есть сбитие, однако целью БпЛА является Москва.