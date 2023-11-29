Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Мэр Москвы заявил, что пригород столицы атаковали беспилотники arrow

Мэр Москвы заявил, что пригород столицы атаковали беспилотники

29 ноября 2023 07:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Мэр Москвы заявил, что пригород столицы атаковали беспилотники
Ударный беспилотник "шахед" в воздухе. Иллюстративное фото: общественное
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил об атаке ударными беспилотниками пригород Москвы. На месте падения обломков пострадавших или разрушений нет.

Об этом сообщил Сергей Собянин.

Читайте также:

Атака беспилотников на Москву

По словам мэра Москвы, ударные беспилотники атаковали пригород столицы, а именно Подольска. Собянин также добавил, что на месте падения обломков пострадавших или разрушений нет.

"Силами ПВО в городском округе Подольск отбита атака летевшего на Москву беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — указал Сергей Собянин.

Сообщение об атаке Москвы
Уведомление об атаке Москвы. Фото: скриншот поста Собянина

Напомним, в городе Тула, находящемся в РФ, раздалось по меньшей мере пять взрывов. Местные жители зафиксировали повторный налет беспилотников.

Мэр российской столицы Москвы Сергей Собянин жалуется на массовую атаку беспилотников на территорию России. По его словам, в нескольких областях есть сбитие, однако целью БпЛА является Москва.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Украинского языка может стать меньше, а русского — больше: подробности - 80x80

Украинского языка может стать меньше, а русского — больше: подробности

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

Актуальное по теме