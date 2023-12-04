В оккупированном Луганске раздались взрывы на нефтебазе

Взрывы на нефтебазе в оккупированном Луганске. Фото: скриншот с видео

Сегодня ночью во временно оккупированном Луганске раздались взрывы на нефтебазе. Россияне заявили об атаке беспилотников и обвинили во всем ВСУ.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы на нефтебазе в оккупированном Луганске

Как известно, в ночь на 4 декабря неизвестные беспилотники атаковали нефтебазу во временно оккупированном Луганске. На месте загорелся масштабный пожар.

Отмечается, что вспыхнул один из резервуаров и это привело к пожару таких масштабов. Россияне традиционно обвинили украинскую армию и заявили, что это были беспилотники ВСУ.

Напомним, вечером 3 декабря в Москве произошел масштабный пожар на заводе спецавтомобилей. Отмечается, что завод является лидером на российском рынке среди производителей прицепной техники и входит в десятку крупнейших предприятий Европы.

Кроме того, в Москве, на Киевском шоссе, в ночь на 2 декабря вспыхнул пожар в результате ДТП. В результате инцидента погибли два человека.

Также мы сообщали, что масштабный пожар разгорелся в российском Ростове на рынке "Темерщик". Огонь охватывал 4 тыс. кв. м.