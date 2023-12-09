Ограничатся ли ВСУ зимой лишь ударами по объектам в тылу врага

Пожар на нефтебазе в Луганске Фото: росСМИ

Точечные ракетные или дроновые удары ВСУ по объектам на оккупированных территориях будут продолжаться и дальше. Силы обороны Украины не планируют останавливать наступательные действия на время зимы, и такие атаки будут частью общей фронтовой операции.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев выразил уверенность, что в дальнейшем подобные луганские атаки Вооруженных сил Украины по инфраструктурным объектам в тылу врага продолжатся в системном формате.

"Отчасти эти действия станут одним из характерных форматов атак ВСУ на российские объекты на ближайшее время, в частности на зимний период", — согласился эксперт.

Война зимой не остановится

Вместе с тем, подчеркнул Снегирев, нельзя сказать, что зимой Силы обороны будут ограничиваться только такими ударами по тыловой инфраструктуре россиян.

"Ни наши войска, ни российские не планируют останавливать на время зимы свои наступательные действия", — уверен эксперт.

Так что удары, типа того, что произошел в Луганске, будут не самостоятельными операциями, а составляющими большого, масштабного процесса.

Напомним, что в ночь с 3 на 4 декабря во временно оккупированном Луганске раздались взрывы на нефтебазе. Россияне заявили об атаке беспилотников и обвинили во всем ВСУ.