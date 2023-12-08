Росія розпочала "зимову кампанію" обстрілів України, — Sky News

Пожежа у житловому будинку в Харкові після ворожого бомбардування. Фото: ДСНС Харківщини

Представники західних країн вважають, що масований удар по Україні, який завдали окупанти, є "початком зимової кампанії ударів". Зазначається, що Росія атакувала нашу державу за допомогою бомбардувальників Ту-95.

Про це пише Sky News, посилаючись на слова одного із західних посадовців.

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За його словами, ворожі бомбардувальники майже не використовувалися протягом декількох місяців, водночас росіяни завдавали ударів високоточними ракетами.

"В останні кілька тижнів ми наголошували на тому, що Росія може розпочати узгоджену зимову кампанію ударів по критично важливій енергетичній інфраструктурі України, і ми оцінили, що минулої ночі Росія, ймовірно, спробувала розпочати цю діяльність", — наголосив він.

Чиновник додав, що ракетний обстріл РФ, який стався цієї ночі, не було скоординовано з атаками безпілотників, які постійно створюють загарбники.

"Незважаючи на трагічні повідомлення про загибель щонайменше одного мирного жителя, шкода, зважаючи на все, мінімальна", — сказав він.

Масована ракетна атака на Україну 8 грудня

Російські окупанти обстріляли Харків вночі 8 грудня. За попередньою інформацією, атакували ракетами С-300. Є влучання в двох районах міста, а також постраждалий.

Також під час ракетного удару по Павлоградському району на Дніпропетровщині загинула одна людина. Також відомо про чотирьох постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські загарбники випустили по Україні 19 крилатих ракет типу Х-101 і Х-555. Наша ППО знищила 14 із них.