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Россия начала "зимнюю кампанию" обстрелов Украины, — Sky News

8 декабря 2023 21:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россия начала "зимнюю кампанию" обстрелов Украины, — Sky News
Пожар в жилом доме в Харькове после вражеской бомбардировки. Фото: ГСЧС Харьковской области
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Представители западных стран считают, что массированный удар по Украине, который нанесли оккупанты, является "началом зимней кампании ударов". Отмечается, что Россия атаковала наше государство с помощью бомбардировщиков Ту-95.

Об этом пишет Sky News, ссылаясь на слова одного из западных чиновников.

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По его словам, вражеские бомбардировщики почти не использовались в течение нескольких месяцев, в то же время россияне наносили удары высокоточными ракетами.

"В последние несколько недель мы отмечали, что Россия может начать согласованную зимнюю кампанию ударов по критически важной энергетической инфраструктуре Украины, и мы оценили, что минувшей ночью Россия, вероятно, попыталась начать эту деятельность", — подчеркнул он.

Чиновник добавил, что произошедший этой ночью ракетный обстрел РФ не был скоординирован с атаками беспилотников, которые постоянно создают захватчики.

"Несмотря на трагические сообщения о гибели по меньшей мере одного мирного жителя, ущерб, судя по всему, минимальный", — сказал он.

Массированная ракетная атака на Украину 8 декабря

Российские оккупанты обстреляли Харьков ночью, 8 декабря. По предварительной информации, атаковали ракетами С-300. Есть попадания в двух районах города, а также пострадавший.

Также во время ракетного удара по Павлоградскому району в Днепропетровской области погиб один человек. Также известно о четырех пострадавших.

Напомним, сегодня утром российские захватчики выпустили по Украине 19 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Наше ПВО уничтожило 14 из них.

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