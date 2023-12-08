Стало відомо, скільки ракет знищила ППО сьогодні зранку

Робота ППО. Фото: Reuters

Сьогодні зранку російські загарбники випустили по Україні 19 крилатих ракет типу Х-101 і Х-555. Наша ППО знищила 14 із них.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Ігнат розповів, що сьогодні Росія запустила крилаті ракети з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95. Літаки розділилися на декілька груп і здійснили пуски крилатих ракет х-101/555.

"Попередньо, було запущено 19 крилатих ракет Х-101 і Х-555. Маємо непоганий результат ППО — це 14 знищених крилатих ракет", — сказав речник ПС.

Як відомо, ракети збили на Київщині та Дніпропетровщині. Початковий їхній курс був на Дніпро. За словами Ігната, частина ракет вдарила по об'єктах інфраструктури у Дніпропетровській області.

Також він пояснив, що сьогоднішня нічна атака безпілотників — це була розвідка боєм, росіяни хотіли визначити розташування нашої ППО та вдарити по цивільних об'єктах.

Нагадаємо, сьогодні зранку майже по всій території України була оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах попереджали про запуски крилатих ракет, які летіли на Київщину та Дніпропетровщину.

У Київській області збили всі ракети, однак уламки пошкодили приватні будинки у декількох громадах області. Проте у Дніпропетровській області є влучання. Внаслідок удару по Павлоградському району загинула одна людина та ще чотири поранені.