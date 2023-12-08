Повітряна тривога в Україні 8 грудня — у небі ворожі ракети

Масштабна повітряна тривога — куди летять ракети
Сьогодні зранку Україною почала ширитися повітряна тривога. Українців попередили, що ракети летять курсом на Київ з південного напрямку, в регіоні вже працює ППО.
Про це повідомили в Повітряних силах та в Київській міській військовій адміністрації.
Повітряна тривога в Україні 8 грудня
Оновлено 07:42. У Повітряних силах попередили про нову групу ракет в Чугуївському районі Харківської області, курсом на Дніпропетровщину.
Станом на зараз повітряна тривога оголошена у всіх регіонах, окрім Рівненської, Волинської, Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Одеської областей.
Українців попереджають про запуски ворожих ракет. Зокрема, вони тримають курс на Київ та область. Місцевих жителів закликають іти в укриття та чекати відбою.
"Увага! Загроза удару крилатих ракет по Києву! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" — наголосив начальник КМВА Сергій Попко.
На околицях Києва вже працює наша ППО.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили по Україні сім ударних дронів типу Shahed-136/131. Українська ППО знищила п'ять із них.
Окрім того, загарбники вдарили ракетами С-300 по Харкову. Є влучання в двох районах міста, а також постраждалі.
Читайте Новини.LIVE!