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Масштабна повітряна тривога — куди летять ракети

8 грудня 2023 07:37
оновлено: 07:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні 8 грудня — у небі ворожі ракети
Ракета в небі. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні зранку Україною почала ширитися повітряна тривога. Українців попередили, що ракети летять курсом на Київ з південного напрямку, в регіоні вже працює ППО.

Про це повідомили в Повітряних силах та в Київській міській військовій адміністрації

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Повітряна тривога в Україні 8 грудня

Оновлено 07:42. У Повітряних силах попередили про нову групу ракет в Чугуївському районі Харківської області, курсом на Дніпропетровщину.

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Станом на зараз повітряна тривога оголошена у всіх регіонах, окрім Рівненської, Волинської, Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Одеської областей. 

Українців попереджають про запуски ворожих ракет. Зокрема, вони тримають курс на Київ та область. Місцевих жителів закликають іти в укриття та чекати відбою.

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"Увага! Загроза удару крилатих ракет по Києву! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" — наголосив начальник КМВА Сергій Попко. 

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На околицях Києва вже працює наша ППО.

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Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили по Україні сім ударних дронів типу Shahed-136/131. Українська ППО знищила п'ять із них.

Окрім того, загарбники вдарили ракетами С-300 по Харкову. Є влучання в двох районах міста, а також постраждалі.

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