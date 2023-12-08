Воздушная тревога в Украине 8 декабря – в небе вражеские ракеты

Ракета в небе. Фото: google

Сегодня утром по Украине начала распространяться воздушная тревога. Украинцев предупредили, что ракеты летят курсом на Киев с южного направления, в регионе уже работает ПВО.

Об этом сообщили в Воздушных силах и в Киевской городской военной администрации.

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Обновлено 07:42. В воздушных силах предупредили о новой группе ракет в Чугуевском районе Харьковской области с курсом на Днепропетровскую область.

В настоящее время воздушная тревога объявлена во всех регионах, кроме Ровенской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Одесской областей.

Украинцев предупреждают о запусках вражеских ракет В частности, они держат курс на Киев и область. Местных жителей призывают идти в укрытие и ждать отбоя.

"Внимание! Угроза удара крылатых ракет по Киеву! Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" — подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко.

В окрестностях Киева уже работает наша ПВО.

Напомним, этой ночью россияне выпустили по Украине семь ударных дронов типа Shahed-136/131. Украинская ПВО уничтожила пять из них.

Кроме того, захватчики ударили ракетами С-300 по Харькову. Есть попадания в двух районах города, а также пострадавшие.