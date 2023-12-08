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Масштабная воздушная тревога — куда летят ракеты

8 декабря 2023 07:37
обновлено: 07:44
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Воздушная тревога в Украине 8 декабря – в небе вражеские ракеты
Ракета в небе. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня утром по Украине начала распространяться воздушная тревога. Украинцев предупредили, что ракеты летят курсом на Киев с южного направления, в регионе уже работает ПВО. 

Об этом сообщили в Воздушных силах и в Киевской городской военной администрации.

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Воздушная тревога в Украине 8 декабря

Обновлено 07:42. В воздушных силах предупредили о новой группе ракет в Чугуевском районе Харьковской области с курсом на Днепропетровскую область.

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В настоящее время воздушная тревога объявлена во всех регионах, кроме Ровенской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Одесской областей.

Украинцев предупреждают о запусках вражеских ракет В частности, они держат курс на Киев и область. Местных жителей призывают идти в укрытие и ждать отбоя.

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"Внимание! Угроза удара крылатых ракет по Киеву! Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" — подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко.

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В окрестностях Киева уже работает наша ПВО.

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Напомним, этой ночью россияне выпустили по Украине семь ударных дронов типа Shahed-136/131. Украинская ПВО уничтожила пять из них.

Кроме того, захватчики ударили ракетами С-300 по Харькову. Есть попадания в двух районах города, а также пострадавшие.

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