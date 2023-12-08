Скільки дронів та ракет випустила РФ по Україні цієї ночі

Українські військові відпрацьовують по повітряних цілях. Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні вночі росіяни випустили по Україні сім ударних дронів типу Shahed-136/131. Українська ППО знищила п'ять із них. Окрім того, загарбники вдарили ракетами С-300.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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У відомсті розповіли, що цієї ночі окупанти атакували Україну "шахедами" з району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та зенітними керованими ракетами С-300 з території Бєлгородської області.

Зазначається, що напрямком удару дронів була Дніпропетровщина, а зенітних керованих ракет — Харківщина. Загалом зафіксовано пуски семи БпЛА та шести зенітних керованих ракет С-300.

"Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено п'ять ударних БпЛА противника", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 8 грудня загарбники атакували ракетами С-300 Харків. Є влучання в двох районах міста, а також постраждалі.