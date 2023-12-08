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Сколько дронов и ракет выпустила РФ по Украине в эту ночь

8 декабря 2023 07:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько дронов и ракет выпустила РФ по Украине в эту ночь
Украинские военные отрабатывают по воздушным целям. Фото: Генштаб ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня ночью россияне выпустили по Украине семь ударных дронов типа Shahed-136/131. Украинская ПВО уничтожила пять из них. Кроме того, захватчики ударили ракетами С-300. 

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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В ведомстве рассказали, что этой ночью оккупанты атаковали Украину "шахедами" из района Приморско-Ахтарск (РФ) и зенитными управляемыми ракетами С-300 с территории Белгородской области.

Отмечается, что направлением удара дронов была Днепропетровская область, а зенитных управляемых ракет — Харьковская. Всего зафиксированы пуски семи БпЛА и шести управляемых зенитных ракет С-300.

"Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено пять ударных БпЛА противника", — говорится в сообщении.

null Напомним, ночью 8 декабря захватчики атаковали ракетами С-300 Харьков. Есть попадания в двух районах города, а также пострадавшие.

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