Сколько дронов и ракет выпустила РФ по Украине в эту ночь

Украинские военные отрабатывают по воздушным целям. Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня ночью россияне выпустили по Украине семь ударных дронов типа Shahed-136/131. Украинская ПВО уничтожила пять из них. Кроме того, захватчики ударили ракетами С-300.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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В ведомстве рассказали, что этой ночью оккупанты атаковали Украину "шахедами" из района Приморско-Ахтарск (РФ) и зенитными управляемыми ракетами С-300 с территории Белгородской области.

Отмечается, что направлением удара дронов была Днепропетровская область, а зенитных управляемых ракет — Харьковская. Всего зафиксированы пуски семи БпЛА и шести управляемых зенитных ракет С-300.

"Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено пять ударных БпЛА противника", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 8 декабря захватчики атаковали ракетами С-300 Харьков. Есть попадания в двух районах города, а также пострадавшие.