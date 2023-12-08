Стало известно, сколько ракет уничтожила ПВО сегодня утром

Работа ПВО. Фото: Reuters

Сегодня утром российские захватчики выпустили по Украине 19 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Наша ПВО уничтожило 14 из них.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Игнат рассказал, что сегодня Россия запустила крылатые ракеты из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95. Самолеты разделились на несколько групп и совершили пуски крылатых ракет х-101/555.

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