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Стало известно, сколько ракет уничтожила ПВО сегодня утром

8 декабря 2023 09:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Стало известно, сколько ракет уничтожила ПВО сегодня утром
Работа ПВО. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня утром российские захватчики выпустили по Украине 19 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Наша ПВО уничтожило 14 из них.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Игнат рассказал, что сегодня Россия запустила крылатые ракеты из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95. Самолеты разделились на несколько групп и совершили пуски крылатых ракет х-101/555.

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