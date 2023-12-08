Внаслідок атаки на Дніпропетровщині є загиблий та поранені
Під час ракетного удару по Павлоградському району на Дніпропетровщині загинула одна людина. Також відомо про чотирьох постраждалих.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Атака РФ на Павлоградський район 8 грудня
Як зазначив голова ОВА, внаслідок атаки на Павлоградський район є один загиблий.
За попередніми даними, чотири людини постраждали та доправлені до лікарні, їх оперують. Двоє з них — у важкому стані.
Наразі вся інформація уточнюється, деталі будуть відомі згодом.
Нагадаємо, що Росія атакувала Україну ракетами 8 грудня. Зранку лунали вибухи в Павлограді Дніпропетровської області.
Крім того, вранці 8 грудня у Києві прогриміли вибухи. Імовірно, вони були пов'язані з роботою ППО.
Також ми писали, що цієї ночі російські окупанти вдарили по Харкову ракетами С-З00. Внаслідок обстрілів поранена одна людина, пошкоджені житлові будівлі та 26 приватних автомобілів.
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