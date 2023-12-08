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Внаслідок атаки на Дніпропетровщині є загиблий та поранені

8 грудня 2023 08:53
оновлено: 09:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Внаслідок атаки на Дніпропетровщині є загиблий та поранені
Працівники швидкої допомоги. Ілюстративне фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Під час ракетного удару по Павлоградському району на Дніпропетровщині загинула одна людина. Також відомо про чотирьох постраждалих.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

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Як зазначив голова ОВА, внаслідок атаки на Павлоградський район є один загиблий.

За попередніми даними, чотири людини постраждали та доправлені до лікарні, їх оперують. Двоє з них — у важкому стані. 

Наразі вся інформація уточнюється, деталі будуть відомі згодом. 

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Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, що Росія атакувала Україну ракетами 8 грудня. Зранку лунали вибухи в Павлограді Дніпропетровської області.

Крім того, вранці 8 грудня у Києві прогриміли вибухи. Імовірно, вони були пов'язані з роботою ППО. 

Також ми писали, що цієї ночі російські окупанти вдарили по Харкову ракетами С-З00. Внаслідок обстрілів поранена одна людина, пошкоджені житлові будівлі та 26 приватних автомобілів.

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