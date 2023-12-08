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Вибухи на Дніпропетровщині — перші подробиці від ОВА

8 грудня 2023 07:37
оновлено: 07:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вибухи на Дніпропетровщині — перші подробиці від ОВА
Дим у небі після вибуху. Фото: Depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росія атакувала Україну ракетами вранці 8 грудня. Зранку лунали вибухи в Павлограді Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

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"Зранку було гучно в Павлограді. Вся інформація уточнюється і буде оприлюднена після відбою повітряної тривоги", — зазначив він.

За словами Лисака, ворог також цілив по місту вчора пізно ввечері. Тоді сталися кілька пожеж, які приборкали рятувальники.

Водночас у Павлоградському та Синельниківському районах Сили ППО збили п'ять російських безпілотників.

Також противник вдарив з важкої артилерії по Червоногригорівській громаді у Нікопольському районі. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. 

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Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, що вранці 8 грудня у Києві прогриміли вибухи. Імовірно, вони пов'язані з роботою ППО. 

Також ми писали, що сьогодні зранку Україною почала ширитися повітряна тривога. Українців попередили, що ракети летять курсом на Київ з південного напрямку, в регіоні вже працює ППО.

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