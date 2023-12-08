Вибухи на Дніпропетровщині — перші подробиці від ОВА

Дим у небі після вибуху. Фото: Depositphotos

Росія атакувала Україну ракетами вранці 8 грудня. Зранку лунали вибухи в Павлограді Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

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"Зранку було гучно в Павлограді. Вся інформація уточнюється і буде оприлюднена після відбою повітряної тривоги", — зазначив він.

За словами Лисака, ворог також цілив по місту вчора пізно ввечері. Тоді сталися кілька пожеж, які приборкали рятувальники.

Водночас у Павлоградському та Синельниківському районах Сили ППО збили п'ять російських безпілотників.

Також противник вдарив з важкої артилерії по Червоногригорівській громаді у Нікопольському районі. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, що вранці 8 грудня у Києві прогриміли вибухи. Імовірно, вони пов'язані з роботою ППО.

Також ми писали, що сьогодні зранку Україною почала ширитися повітряна тривога. Українців попередили, що ракети летять курсом на Київ з південного напрямку, в регіоні вже працює ППО.