Вибухи на Дніпропетровщині — перші подробиці від ОВА
Росія атакувала Україну ракетами вранці 8 грудня. Зранку лунали вибухи в Павлограді Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Росія атакувала Дніпропетровщину 8 грудня
"Зранку було гучно в Павлограді. Вся інформація уточнюється і буде оприлюднена після відбою повітряної тривоги", — зазначив він.
За словами Лисака, ворог також цілив по місту вчора пізно ввечері. Тоді сталися кілька пожеж, які приборкали рятувальники.
Водночас у Павлоградському та Синельниківському районах Сили ППО збили п'ять російських безпілотників.
Також противник вдарив з важкої артилерії по Червоногригорівській громаді у Нікопольському районі. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.
Нагадаємо, що вранці 8 грудня у Києві прогриміли вибухи. Імовірно, вони пов'язані з роботою ППО.
Також ми писали, що сьогодні зранку Україною почала ширитися повітряна тривога. Українців попередили, що ракети летять курсом на Київ з південного напрямку, в регіоні вже працює ППО.
Читайте Новини.LIVE!