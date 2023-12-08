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Взрывы на Днепропетровщине — первые подробности от ОВА

8 декабря 2023 07:37
обновлено: 07:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Взрывы на Днепропетровщине — первые подробности от ОВА
Дым в небе после взрыва. Фото: Depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россия атаковала Украину ракетами утром 8 декабря. Утром раздавались взрывы в Павлограде Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

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"Утром было громко в Павлограде. Вся информация уточняется и будет обнародована после отбоя воздушной тревоги", — отметил он.

По словам Лысака, враг также целился по городу вчера поздно вечером. Тогда произошло несколько пожаров, которые потушили спасатели.

В Павлоградском и Синельниковском районах Силы ПВО сбили пять российских беспилотников.

Также противник ударил из тяжелой артиллерии по Красногригоревскому обществу в Никопольском районе. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

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Скриншот сообщения Лысака

Напомним, что утром 8 декабря в Киеве прогремели взрывы. Вероятно, они связаны с работой ПВО.

Также мы писали, что сегодня утром по Украине начала распространяться воздушная тревога. Украинцев предупредили, что ракеты летят курсом на Киев с южного направления, в регионе уже работает ПВО.

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