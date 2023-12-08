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В результате атаки на Днепропетровщине есть погибший и раненные

8 декабря 2023 08:53
обновлено: 09:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В результате атаки на Днепропетровщине есть погибший и раненные
Работники скорой помощи. Иллюстративное фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во время ракетного удара по Павлоградскому району на Днепропетровщине погиб один человек. Также известно о четырех пострадавших.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

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Как отметил глава ОВА, в результате атаки на Павлоградский район есть один погибший.

По предварительным данным, четыре человека пострадали и доставлены в больницу, их оперируют. Двое из них — в тяжелом состоянии.

Пока вся информация уточняется, детали будут известны позже.

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Скриншот поста Лисака

Напомним, что Россия атаковала Украину ракетами 8 декабря. Утром раздавались взрывы в Павлограде Днепропетровской области.

Кроме того, утром 8 декабря в Киеве прогремели взрывы. Вероятно, они были связаны с работой ПВО.

Также мы писали, что этой ночью российские оккупанты ударили по Харькову ракетами С-З00. В результате обстрелов ранен один человек, повреждены жилые здания и 26 частных автомобилей.

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