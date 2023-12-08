В результате атаки на Днепропетровщине есть погибший и раненные
Во время ракетного удара по Павлоградскому району на Днепропетровщине погиб один человек. Также известно о четырех пострадавших.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Атака РФ на Павлоградский район 8 декабря
Как отметил глава ОВА, в результате атаки на Павлоградский район есть один погибший.
По предварительным данным, четыре человека пострадали и доставлены в больницу, их оперируют. Двое из них — в тяжелом состоянии.
Пока вся информация уточняется, детали будут известны позже.
Напомним, что Россия атаковала Украину ракетами 8 декабря. Утром раздавались взрывы в Павлограде Днепропетровской области.
Кроме того, утром 8 декабря в Киеве прогремели взрывы. Вероятно, они были связаны с работой ПВО.
Также мы писали, что этой ночью российские оккупанты ударили по Харькову ракетами С-З00. В результате обстрелов ранен один человек, повреждены жилые здания и 26 частных автомобилей.
Читайте Новини.LIVE!