В результате атаки на Днепропетровщине есть погибший и раненные

Работники скорой помощи. Иллюстративное фото: ГСЧС

Во время ракетного удара по Павлоградскому району на Днепропетровщине погиб один человек. Также известно о четырех пострадавших.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

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Атака РФ на Павлоградский район 8 декабря

Как отметил глава ОВА, в результате атаки на Павлоградский район есть один погибший.

По предварительным данным, четыре человека пострадали и доставлены в больницу, их оперируют. Двое из них — в тяжелом состоянии.

Пока вся информация уточняется, детали будут известны позже.

Скриншот поста Лисака

Напомним, что Россия атаковала Украину ракетами 8 декабря. Утром раздавались взрывы в Павлограде Днепропетровской области.

Кроме того, утром 8 декабря в Киеве прогремели взрывы. Вероятно, они были связаны с работой ПВО.

Также мы писали, что этой ночью российские оккупанты ударили по Харькову ракетами С-З00. В результате обстрелов ранен один человек, повреждены жилые здания и 26 частных автомобилей.