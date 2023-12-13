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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — яка ситуація на фронті сьогодні

13 грудня 2023 07:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 13.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 13 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 13 грудня.

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DeepState

Тривають пекельні бойові дії на Авдіївському напрямку станом на 12.12.2023. За останні кілька днів окупанти вели штурмові дії щонайменше в 16 місцях.

Карта бойових дій від Deepstate
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

"На жаль, промка захоплена ворогом, бої точаться між Ясинуватським провулком та вулицею Колосова. Авдіївська промка розташована на висоті відносно самого міста, відповідно її втрата негативно позначиться на оперативно-тактичному положенні сусідніх підрозділів", — йдеться у зведенні.

Також тривають бої біля Невельського. Ворог захопив південну частину Мар'їнки.

Карта бойових дій від Deepstate
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

ЗСУ станом на середу, 12 грудня, провели 73 бойові зіткнення з російськими окупантами на таких напрямках передової:

  • Куп'янському;
  • Сватівському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот
  • Мар'їнському;
  • Запорізькому.

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська станом на сьогодні, 13 грудня, продовжують наступальні операції на північний схід і південь від Бахмута.

Нещодавно ЗСУ просунулися на південь від Бахмута неподалік Горлівки.

Карта бойових дій від ISW
Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 13 грудня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 13 грудня 2023 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 12 грудня.

За добу сталось 73 бойові зіткнення. ЗСУ успішно відбили атаки ворога на таких напрямках передової:

  • на Куп’янському — вісім атак в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області;
  • на Лиманському — дві атаки в районі Макіївки Луганської області;
  • на Бахмутському — чотири атаки в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області;
Український захисник на передовій
Український захисник на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
  • на Авдіївському — 37 атак в районах східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області;
  • на Мар’їнському — 10 атак в районах Новомихайлівки Донецької області;
  • на Запорізькому — чотири атаки в районах північніше Приютного та західніше Вербового Запорізької області. 

Нагадаємо, що штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила вибила ворога з одного з териконів під Горлівкою. Внаслідок бою українські воїни взяли полонених.

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