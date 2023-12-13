Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 13.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 13 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 13 декабря.

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DeepState

Продолжаются адские боевые действия на Авдеевском направлении по состоянию на 12.12.2023. За последние несколько дней оккупанты вели штурмовые действия не менее в 16 местах.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

"К сожалению, промка захвачена врагом, бои ведутся между Ясиноватским переулком и улицей Колосова. Авдеевская промка расположена на высоте по отношению к самому городу, соответственно ее потеря отрицательно скажется на оперативно-тактическом положении соседних подразделений", — говорится в сводке.

Также продолжаются бои у Невельского. Враг захватил южную часть Марьинки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

ВСУ по состоянию на среду, 12 декабря, провели 73 боевых столкновения с российскими оккупантами на следующих направлениях:

Купянском;

Сватовском;

Бахмутскому;

Авдеевском;

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинском;

Запорожский.

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска по состоянию на сегодня, 13 декабря, продолжают наступательные операции к северо-востоку и югу от Бахмута.

Недавно ВСУ продвинулись к югу от Бахмута недалеко от Горловки.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 13 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 13 декабря 2023 года еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 12 декабря.

За сутки произошло 73 боевых столкновения. ВСУ успешно отразили атаки врага на следующих направлениях:

на Купянском — восемь атак в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области;

на Лиманском — две атаки в районе Макеевки Луганской области;

на Бахмутском — четыре атаки в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области;

Украинский защитник на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдеевском — 37 атак в районах восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области;

на Марьинском — 10 атак в районах Новомихайловки Донецкой области;

на Запорожском — четыре атаки в районах севернее Приютного и западнее Вербового Запорожской области.

Напомним, что штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила выбила врага из одного из терриконов под Горловкой. В результате боя украинские воины взяли пленных.