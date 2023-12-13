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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня

13 декабря 2023 07:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 13.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 13 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 13 декабря.

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DeepState

Продолжаются адские боевые действия на Авдеевском направлении по состоянию на 12.12.2023. За последние несколько дней оккупанты вели штурмовые действия не менее в 16 местах.

Карта боевых действий от Deepstate
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

"К сожалению, промка захвачена врагом, бои ведутся между Ясиноватским переулком и улицей Колосова. Авдеевская промка расположена на высоте по отношению к самому городу, соответственно ее потеря отрицательно скажется на оперативно-тактическом положении соседних подразделений", — говорится в сводке.

Также продолжаются бои у Невельского. Враг захватил южную часть Марьинки.

Карта боевых действий от Deepstate
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

ВСУ по состоянию на среду, 12 декабря, провели 73 боевых столкновения с российскими оккупантами на следующих направлениях:

  • Купянском;
  • Сватовском;
  • Бахмутскому;
  • Авдеевском;
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Марьинском;
  • Запорожский.

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска по состоянию на сегодня, 13 декабря, продолжают наступательные операции к северо-востоку и югу от Бахмута.

Недавно ВСУ продвинулись к югу от Бахмута недалеко от Горловки.

Карта боевых действий от ISW
Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 13 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 13 декабря 2023 года еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 12 декабря.

За сутки произошло 73 боевых столкновения. ВСУ успешно отразили атаки врага на следующих направлениях:

  • на Купянском — восемь атак в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области;
  • на Лиманском — две атаки в районе Макеевки Луганской области;
  • на Бахмутском — четыре атаки в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области;
Украинский защитник на передовой
Украинский защитник на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
  • на Авдеевском — 37 атак в районах восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области;
  • на Марьинском — 10 атак в районах Новомихайловки Донецкой области;
  • на Запорожском — четыре атаки в районах севернее Приютного и западнее Вербового Запорожской области.

Напомним, что штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила выбила врага из одного из терриконов под Горловкой. В результате боя украинские воины взяли пленных.

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