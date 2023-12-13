Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 13.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня
Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 13 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 13 декабря.
DeepState
Продолжаются адские боевые действия на Авдеевском направлении по состоянию на 12.12.2023. За последние несколько дней оккупанты вели штурмовые действия не менее в 16 местах.
"К сожалению, промка захвачена врагом, бои ведутся между Ясиноватским переулком и улицей Колосова. Авдеевская промка расположена на высоте по отношению к самому городу, соответственно ее потеря отрицательно скажется на оперативно-тактическом положении соседних подразделений", — говорится в сводке.
Также продолжаются бои у Невельского. Враг захватил южную часть Марьинки.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
ВСУ по состоянию на среду, 12 декабря, провели 73 боевых столкновения с российскими оккупантами на следующих направлениях:
- Купянском;
- Сватовском;
- Бахмутскому;
- Авдеевском;
- Марьинском;
- Запорожский.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска по состоянию на сегодня, 13 декабря, продолжают наступательные операции к северо-востоку и югу от Бахмута.
Недавно ВСУ продвинулись к югу от Бахмута недалеко от Горловки.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 13 декабря 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 13 декабря 2023 года еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 12 декабря.
За сутки произошло 73 боевых столкновения. ВСУ успешно отразили атаки врага на следующих направлениях:
- на Купянском — восемь атак в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области;
- на Лиманском — две атаки в районе Макеевки Луганской области;
- на Бахмутском — четыре атаки в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области;
- на Авдеевском — 37 атак в районах восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области;
- на Марьинском — 10 атак в районах Новомихайловки Донецкой области;
- на Запорожском — четыре атаки в районах севернее Приютного и западнее Вербового Запорожской области.
Напомним, что штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила выбила врага из одного из терриконов под Горловкой. В результате боя украинские воины взяли пленных.
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