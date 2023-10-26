Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 26.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 26 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 26 жовтня.

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DeepState

ЗСУ продовжують протистояти ворогу та вести активні бойові дії станом на четвер, 26 жовтня. Повідомляється, що є оновлення в районах Авдіївки на Авдіївському напрямку та Орлянки на Куп'янському.

Також уточнено райони Нестерянки та Вербового на Запорізькому відтинку.

Карта бойових дій на Куп'янському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 26 жовтня, ЗСУ мають частковий успіх на захід від Вербового Запорізької області на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 26.10.2023 українські війська продовжили контрнаступати на Запорізькому напрямку та досягли підтверджених успіхів. Як свідчать карти ISW, українські захисники просунулися далі на захід від Роботиного.

Також за даними Генштабу, ЗСУ наступають на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 26 жовтня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 26 жовтня 2023 року.

Українська військова техніка на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу ЗСУ провели 78 бойових зіткнень з російськими окупантами. Українські захисники успішно відбили атаки ворога на таких напрямках передової:

на Куп’янському — 13 атак поблизу Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області;

— 13 атак поблизу Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області; на Лиманському — біля Надії та Макіївки Луганської області;

— біля Надії та Макіївки Луганської області; на Бахмутському — 10 атак в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області. Своєю чергою, ЗСУ продовжують наступати південніше Бахмута;

Українські бійці переносять боєприпаси. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдіївському — 15 атак ворога поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області;

— 15 атак ворога поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області; на Мар’їнському — 20 атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;

— 20 атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області; на Шахтарському — біля Водяного, Новоукраїнки, Старомайорського Донецької області;

— біля Водяного, Новоукраїнки, Старомайорського Донецької області; на Запорізькому — поблизу Вербового Запорізької області.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться у зведенні.

Україснький захисник обстрілює ворожі позиції. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони України на Мелітопольському напрямку мали частковий успіх західніше Вербового. Військові відбили понад десять атак та завдали чималих втрат окупантам.