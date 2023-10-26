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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какое состояние фронта сегодня

26 октября 2023 07:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 26.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 26 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 26 октября.

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DeepState

ВСУ продолжают противостоять врагу и вести активные боевые действия по состоянию на четверг, 26 октября. Сообщается, что есть обновления в районах Авдеевки на Авдеевском направлении и Орлянки на Купянском.

Также уточнены районы Нестерянки и Вербового на Запорожском отрезке.

Карта боевых действий на Купянском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Купянском направлении от Deepstate. Фото: скриншот
Карта боевых действий на Запорожском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на сегодня, 26 октября, ВСУ имеют частичный успех к западу от Вербового Запорожской области на Запорожском направлении.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Запорожском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на 26.10.2023 украинские войска продолжили контрнаступать на Запорожском направлении и достигли подтвержденных успехов. Как свидетельствуют карты ISW, украинские защитники продвинулись дальше к западу от Роботино.

Также, по данным Генштаба, ВСУ наступают на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW
Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 26 октября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 26 октября 2023 года.

Украинская военная техника на передовой
Украинская военная техника на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки ВСУ провели 78 боевых столкновений с российскими оккупантами. Украинские защитники успешно отразили атаки врага на таких направлениях передовой:

  • на Купянском — 13 атак вблизи Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области;
  • на Лиманском — возле Надежды и Макеевки Луганской области;
  • на Бахмутском — 10 атак в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области. В свою очередь, ВСУ продолжают наступать южнее Бахмута;
Украинские бойцы переносят боеприпасы
Украинские бойцы переносят боеприпасы. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
  • на Авдеевском — 15 атак врага вблизи Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области;
  • на Марьинском — 20 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;
  • на Шахтерском — возле Водяного, Новоукраинки, Старомайорского Донецкой области;
  • на Запорожском — близ Вербового Запорожской области.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сводке.

Украинский защитник обстреливает враждебные позиции
Украинский защитник обстреливает вражеские позиции. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны Украины на Мелитопольском направлении имели частичный успех западнее Вербового. Военные отбили более десяти атак и нанесли немалые потери оккупантам.

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