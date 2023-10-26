Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 26.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 26 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 26 октября.

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DeepState

ВСУ продолжают противостоять врагу и вести активные боевые действия по состоянию на четверг, 26 октября. Сообщается, что есть обновления в районах Авдеевки на Авдеевском направлении и Орлянки на Купянском.

Также уточнены районы Нестерянки и Вербового на Запорожском отрезке.

Карта боевых действий на Купянском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на сегодня, 26 октября, ВСУ имеют частичный успех к западу от Вербового Запорожской области на Запорожском направлении.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на 26.10.2023 украинские войска продолжили контрнаступать на Запорожском направлении и достигли подтвержденных успехов. Как свидетельствуют карты ISW, украинские защитники продвинулись дальше к западу от Роботино.

Также, по данным Генштаба, ВСУ наступают на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 26 октября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 26 октября 2023 года.

Украинская военная техника на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки ВСУ провели 78 боевых столкновений с российскими оккупантами. Украинские защитники успешно отразили атаки врага на таких направлениях передовой:

на Купянском — 13 атак вблизи Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области;

— 13 атак вблизи Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области; на Лиманском — возле Надежды и Макеевки Луганской области;

— возле Надежды и Макеевки Луганской области; на Бахмутском — 10 атак в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области. В свою очередь, ВСУ продолжают наступать южнее Бахмута;

Украинские бойцы переносят боеприпасы. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдеевском — 15 атак врага вблизи Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области;

— 15 атак врага вблизи Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области; на Марьинском — 20 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

— 20 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области; на Шахтерском — возле Водяного, Новоукраинки, Старомайорского Донецкой области;

— возле Водяного, Новоукраинки, Старомайорского Донецкой области; на Запорожском — близ Вербового Запорожской области.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сводке.

Украинский защитник обстреливает вражеские позиции. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны Украины на Мелитопольском направлении имели частичный успех западнее Вербового. Военные отбили более десяти атак и нанесли немалые потери оккупантам.