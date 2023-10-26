Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 26.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какое состояние фронта сегодня
Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 26 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 26 октября.
DeepState
ВСУ продолжают противостоять врагу и вести активные боевые действия по состоянию на четверг, 26 октября. Сообщается, что есть обновления в районах Авдеевки на Авдеевском направлении и Орлянки на Купянском.
Также уточнены районы Нестерянки и Вербового на Запорожском отрезке.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
По состоянию на сегодня, 26 октября, ВСУ имеют частичный успех к западу от Вербового Запорожской области на Запорожском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на 26.10.2023 украинские войска продолжили контрнаступать на Запорожском направлении и достигли подтвержденных успехов. Как свидетельствуют карты ISW, украинские защитники продвинулись дальше к западу от Роботино.
Также, по данным Генштаба, ВСУ наступают на Бахмутском и Запорожском направлениях.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 26 октября 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 26 октября 2023 года.
За сутки ВСУ провели 78 боевых столкновений с российскими оккупантами. Украинские защитники успешно отразили атаки врага на таких направлениях передовой:
- на Купянском — 13 атак вблизи Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области;
- на Лиманском — возле Надежды и Макеевки Луганской области;
- на Бахмутском — 10 атак в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области. В свою очередь, ВСУ продолжают наступать южнее Бахмута;
- на Авдеевском — 15 атак врага вблизи Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области;
- на Марьинском — 20 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;
- на Шахтерском — возле Водяного, Новоукраинки, Старомайорского Донецкой области;
- на Запорожском — близ Вербового Запорожской области.
"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сводке.
Напомним, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны Украины на Мелитопольском направлении имели частичный успех западнее Вербового. Военные отбили более десяти атак и нанесли немалые потери оккупантам.
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