Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 01.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 1 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 1 жовтня.

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DeepState

Станом на 01.10.2023 українські військові мають успіх біля Вербового на Запорізькому напрямку, де на захід від населеного пункту тривають важкі бої. Сили Оборони частково просунулися біля траси Т-0803, проте не можуть стійко закріпитися над дорогою від Роботиного поблизу села.

"Головна причина в тому, що ворог контратакує і робить це елітними підрозділами десантників. Таким чином, зараз як на північ від села, так і на південь, присутні кац*пські ДШВ, яких пробити важче, ніж тих, кого наші війська стерли у серпні", — йдеться в зведенні від DeepState.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Росіяни намагаються наступати на Донеччині та Луганщині. Однак станом на сьогодні, 1 жовтня, українські захисники міцно тримають оборону та відбивають атаки ворога, провівши 44 бойові зіткнення поблизу:

Кліщіївки на Бахмутському напрямку,

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Тоненького та на південний захід до Авдіївки на Авдіївському напрямку,

Мар'їнки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку,

Карта бойових дій на Авдіївському та Мар'їнському напрямках від Liveuamap. Фото: скриншот

Старомайорського на Бердянському напрямку,

Роботиного та Вербового на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій на Запорізькому та Бердянському напрямках від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на неділю, 1 жовтня, російські окупанти мають незначні просування на лінії Авдіївка — Донецьк. Росіяни незначно просунулися захід від Мар’їнки (на південно-західній околиці міста Донецьк).

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військові завдали невдалих ударів на схід від Степового (8 км на північний захід від Авдіївки), на південний захід від Авдіївки, а також поблизу Новоселівки (17 км на північний схід від Авдіївки), Тоненького (7 км на північний захід від Авдіївки), Мар’їнки та Новомихайлівки (10 км на південний захід м. Донецьк).

Карта бойових дій в Донецькій області від ISW. Фото: інфографіка ISW

За даними Генштабу, українські війська станом на сьогодні, 1 жовтня, продовжують наступати на Мелітопольському напрямку (захід Запорізької області).

Російські військкори стверджують, що невеликі групи української піхоти без підтримки бронетехніки продовжують штурм поблизу Роботиного (10 км на південь від Оріхова), Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова) та Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 1 жовтня 2023 року

Актуального зведення Генштабу ЗСУ станом на зараз, 1 жовтня 2023 року, наразі немає. Як тільки будуть оновлені дані, ми одразу їх оприлюднимо. Тож нагадаємо ситуацію на передовій станом на вечір 30 вересня 2023 року:

За добу сталося 24 бойові зіткнення. Зазначається, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Українські бійці на танку наступають на ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські бійці відбили атаки ворога на таких напрямках передової:

Авдіївський — в районі Новоселівки, східніше Степового та Авдіївки Донецької області;

— в районі Новоселівки, східніше Степового та Авдіївки Донецької області; Мар'їнський — 9 атак в районі Мар’їнки Донецької області;

— 9 атак в районі Мар’їнки Донецької області; Запорізький — поблизу Новодарівки Запорізької області;

— поблизу Новодарівки Запорізької області; Бахмутський — окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області.

"Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться в повідомленні.

Український захисник стріляє по позиціях ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу авіація Сил оборони завдала 14 ударів по окупантах та їхній техніці, зокрема вісім ударів — по ЗРК ворога.

"Підрозділи ракетних військ уразили 6 зенітно-ракетних комплексів та 9 артилерійських засобів противника", — додали в Генштабі.

Українські військові на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що в пригоді ЗСУ під час звільнення Харківщини стали як сучасні практики, так і відомі з минулого. Так, захисники за допомогою манекенів успішно влаштовували пастки для окупантів