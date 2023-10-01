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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 1 октября

1 октября 2023 07:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 01.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Появились актуальные карты боевых действий на утро 1 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 1 октября.

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DeepState

По состоянию на 01.10.2023 украинские военные преуспевают возле Вербового на Запорожском направлении, где к западу от населенного пункта продолжаются тяжелые бои. Силы Обороны частично продвинулись у трассы Т-0803, однако не могут стойко закрепиться над дорогой от Роботино вблизи села.

"Главная причина в том, что враг контратакует и делает это элитными подразделениями десантников. Таким образом, сейчас как севернее села, так и к югу, присутствуют кац*пские ДШВ, которых пробить труднее, чем тех, кого наши войска стерли в августе" , — говорится в сводке от DeepState.

Карта боевых действий в Запорожском направлении от Deepstate
Карта боевых действий в Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Россияне пытаются наступать в Донецкой и Луганской областях. Однако на сегодня, 1 октября, украинские защитники крепко держат оборону и отбивают атаки врага, проведя 44 боевых столкновения поблизости.

  • Клещеевки на Бахмутском направлении,
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Тоненького и юго-западнее Авдеевки на Авдеевском направлении,
  • Марьинки и Новомихайловки на Марьинском направлении,
Карта боевых действий на Авдеевском и Марьинском направлениях от Liveuamap
Карта боевых действий на Авдеевском и Марьинском направлениях от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Старомайорского на Бердянском направлении,
  • Роботино и Вербогого на Запорожском направлении.
Карта боевых действий на Запорожском и Бердянском направлениях от Liveuamap
Карта боевых действий на Запорожском и Бердянском направлениях от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на воскресенье, 1 октября, российские оккупанты имеют незначительные продвижения на линии Авдеевка — Донецк. Россияне незначительно продвинулись к западу от Марьинки (на юго-западной окраине города Донецк).

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные нанесли неудачные удары к востоку от Степного (8 км к северо-западу от Авдеевки), к юго-западу от Авдеевки, а также вблизи Новоселовки (17 км к северо-востоку от Авдеевки), Тоненького (7 км на северо-запад от Авдеевки), Марьинки и Новомихайловки (10 км к юго-западу г. Донецк).

Карта боевых действий в Донецкой области от ISW
Карта военных действий в Донецкой области от ISW. Фото: инфографика ISW

По данным Генштаба, украинские войска по состоянию на сегодняшний день, 1 октября, продолжают наступать на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области).

Российские военные коры утверждают, что небольшие группы украинской пехоты без поддержки бронетехники продолжают штурм вблизи Роботино (10 км к югу от Орехова), Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова) и Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW
Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 1 октября 2023 года

Актуального сведения Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 1 октября 2023 года, пока нет. Как только будут обновлены данные, мы сразу их обнародуем. Так что напомним ситуацию на передовой по состоянию на вечер 30 сентября 2023 года:

За сутки произошло 24 боевых столкновения. Отмечается, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Украинские бойцы на танке наступают на врага
Украинские бойцы на танке наступают на врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские бойцы отразили атаки врага на таких направлениях передовой:

  • Авдеевский — в районе Новоселовки, восточнее Степного и Авдеевки Донецкой области;
  • Марьинский — 9 атак в районе Марьинки Донецкой области;
  • Запорожский — вблизи Новодаровки Запорожской области;
  • Бахмутский — оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.

Украинский защитник стреляет по позициям врага
Украинский защитник стреляет по позициям врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по оккупантам и их технике, в том числе восемь ударов по ЗРК врага.

"Подразделения ракетных войск поразили 6 зенитно-ракетных комплексов и 9 артиллерийских средств противника", — добавили в Генштабе.

Украинские военные на передовой
Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что ВСУ во время освобождения Харьковщины пригодились как современные практики, так и известные из прошлого. Так, защитники с помощью манекенов успешно устраивали ловушки для оккупантов.

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