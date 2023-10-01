Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 01.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 1 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 1 октября.

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DeepState

По состоянию на 01.10.2023 украинские военные преуспевают возле Вербового на Запорожском направлении, где к западу от населенного пункта продолжаются тяжелые бои. Силы Обороны частично продвинулись у трассы Т-0803, однако не могут стойко закрепиться над дорогой от Роботино вблизи села.

"Главная причина в том, что враг контратакует и делает это элитными подразделениями десантников. Таким образом, сейчас как севернее села, так и к югу, присутствуют кац*пские ДШВ, которых пробить труднее, чем тех, кого наши войска стерли в августе" , — говорится в сводке от DeepState.

Карта боевых действий в Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Россияне пытаются наступать в Донецкой и Луганской областях. Однако на сегодня, 1 октября, украинские защитники крепко держат оборону и отбивают атаки врага, проведя 44 боевых столкновения поблизости.

Клещеевки на Бахмутском направлении,

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Тоненького и юго-западнее Авдеевки на Авдеевском направлении,

Марьинки и Новомихайловки на Марьинском направлении,

Карта боевых действий на Авдеевском и Марьинском направлениях от Liveuamap. Фото: скриншот

Старомайорского на Бердянском направлении,

Роботино и Вербогого на Запорожском направлении.

Карта боевых действий на Запорожском и Бердянском направлениях от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на воскресенье, 1 октября, российские оккупанты имеют незначительные продвижения на линии Авдеевка — Донецк. Россияне незначительно продвинулись к западу от Марьинки (на юго-западной окраине города Донецк).

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные нанесли неудачные удары к востоку от Степного (8 км к северо-западу от Авдеевки), к юго-западу от Авдеевки, а также вблизи Новоселовки (17 км к северо-востоку от Авдеевки), Тоненького (7 км на северо-запад от Авдеевки), Марьинки и Новомихайловки (10 км к юго-западу г. Донецк).

Карта военных действий в Донецкой области от ISW. Фото: инфографика ISW

По данным Генштаба, украинские войска по состоянию на сегодняшний день, 1 октября, продолжают наступать на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области).

Российские военные коры утверждают, что небольшие группы украинской пехоты без поддержки бронетехники продолжают штурм вблизи Роботино (10 км к югу от Орехова), Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова) и Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 1 октября 2023 года

Актуального сведения Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 1 октября 2023 года, пока нет. Как только будут обновлены данные, мы сразу их обнародуем. Так что напомним ситуацию на передовой по состоянию на вечер 30 сентября 2023 года:

За сутки произошло 24 боевых столкновения. Отмечается, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Украинские бойцы на танке наступают на врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские бойцы отразили атаки врага на таких направлениях передовой:

Авдеевский — в районе Новоселовки, восточнее Степного и Авдеевки Донецкой области;

— в районе Новоселовки, восточнее Степного и Авдеевки Донецкой области; Марьинский — 9 атак в районе Марьинки Донецкой области;

— 9 атак в районе Марьинки Донецкой области; Запорожский — вблизи Новодаровки Запорожской области;

— вблизи Новодаровки Запорожской области; Бахмутский — оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.

Украинский защитник стреляет по позициям врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по оккупантам и их технике, в том числе восемь ударов по ЗРК врага.

"Подразделения ракетных войск поразили 6 зенитно-ракетных комплексов и 9 артиллерийских средств противника", — добавили в Генштабе.

Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что ВСУ во время освобождения Харьковщины пригодились как современные практики, так и известные из прошлого. Так, защитники с помощью манекенов успешно устраивали ловушки для оккупантов.