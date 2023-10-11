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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 11 жовтня

11 жовтня 2023 07:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 11.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 11 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 11 жовтня.

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DeepState

Станом на 11.10.2023 оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 16 атак ворога в районі Синьківки та 5 атак біля Іванівки Харківської області.

Карти бойових дій на 11 жовтня
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку противник активно застосовував авіацію для ударів по позиціях наших військ в районі Серебрянського лісництва (південно-західніше Кремінної Луганської області).

Карта бойових дій на 11 жовтня
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Часів Яр, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Карта бойових дій на 11 жовтня
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на середу, 11 жовтня, на Авдіївському напрямку противник силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Наші захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій.

Карта бойових дій на 11 жовтня
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 9 атак ворога в районах Мар’їнки Донецької області.

Карта бойових дій на 11 жовтня
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські військові станом на сьогодні, 11 жовтня, українські війська продовжили контрнаступальні дії в районі Бахмута та на заході Запорізької області та підтвердили просування в районі кордону Донецько-Запорізької області

Російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна і, як повідомляється, просунулися на деяких ділянках. 

Карта бойових дій станрм на 11 жовтня
Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

 Український Генштаб повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на південь від Бахмута і досягли часткового успіху в районі Андріївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій станом на 11 жовтня
Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська провели наступальні дії на заході Донецької області та в районі західного кордону Донецької та східної Запорізької областей і підтвердили незначне просування.

Карта бойових дій станом на 11 жовтня
Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 11 жовтня 2023 року

Актуального звіту Генштабу ЗСУ станом на зараз, 11 жовтня 2023 року поки немає. Як будуть оновлені дані, ми їх оприлюднимо. А поки ситуація на фронті станом на вечір 10 жовтня.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

Звіт Генштабу ЗСУ на вечір 10 жовтня

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ.

Бійці ЗСУ на навчанні
Бійці ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб ЗСУ

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області.

Бійці ЗСУ на навчанні
Боєць ЗСУ на навчанні. Фото: Генштаб ЗСУ

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Інженерне та Вербове Запорізької області.

Нагадаємо, за тиждень до окупації російськими військами Запорізької АЕС було призначено Ігоря Мурашова генеральним директором станції. Проте, як стало відомо, він мав громадянство РФ з 2014 року.

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