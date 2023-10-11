Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 11.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 11 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 11 октября.

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DeepState

По состоянию на 11.10.2023 г. оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

На Купянском направлении украинские воины отразили 16 атак врага в районе Синьковки и 5 атак у Ивановки Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении противник активно применял авиацию для ударов по позициям наших войск в районе Серебрянского лесничества (юго-западнее Кременной Луганской области).

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на среду, 11 октября, на Авдеевском направлении противник силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Наши защитники отразили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 9 атак врага в районах Марьинки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные на сегодня, 11 октября, продолжили контрнаступательные действия в районе Бахмута и на западе Запорожской области и подтвердили продвижение в районе границы Донецко-Запорожской области.

Российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная и, как сообщается, продвинулись на некоторых участках.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия к югу от Бахмута и достигли частичного успеха в районе Андреевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска провели наступательные действия на западе Донецкой области и в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и подтвердили незначительное продвижение.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 11 октября 2023 года

Актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 11 октября 2023 пока нет. Как будут обновлены данные, мы их обнародуем. Пока же ситуация на фронте по состоянию на вечер 10 октября.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Бойцы ВСУ на учениях. Фото: Генштаб ВСУ

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области.

Боец ВСУ на учебе. Фото: Генштаб ВСУ

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаки врага в районах населенных пунктов Инженерное и Вербовое Запорожской области.

Напомним, за неделю до оккупации российскими войсками Запорожской АЭС был назначен Игорь Мурашов генеральным директором станции. Однако, как стало известно, у него было гражданство РФ с 2014 года.