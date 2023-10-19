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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 19 жовтня

19 жовтня 2023 07:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 19.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 19 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 19 жовтня.

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DeepState

Українські захисники продовжують вести контрнаступальні дії. Станом на четвер, 19 жовтня, на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області та ще близько 10 атак біля Надії Луганської області. 

Карти бойових дій станом на 19 жовтня
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Невське, Новолюбівка, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.

Карта бойових дій станом на 19 жовтня
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області.

Карта бойових дій станом на 19 жовтня
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 19 жовтня, на Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Авдіївки Донецької області.

Карта бойових дій станом на 19 жовтня
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Карта бойових дій станом на 19 жовтня
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 19.10.2023 українські війська продовжували контрнаступальні операції на сході та півдні України та, як повідомляється, просунулися поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.

Російські війська вели наступальні операції на лінії Сватове — Кремінна, але жодного підтвердженого просування не зробили.

Карта бойових дій станом на 19 жовтня
Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські сили продовжили наземні атаки поблизу Бахмута і, як повідомляється, просунулися на південь від міста.

Карта бойових дій станом на 19 жовтня
Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжували наступальні операції на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися вперед.

Карта бойових дій станом на 19 жовтня
Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 19 жовтня 2023 року

Актуального звіту Генштабу ЗСУ станом на зараз, 19 жовтня 2023 року, поки немає. Як тільки будуть оновлені дані, ми їх оприлюднимо. А поки ситуація на фронті станом на вечір, 18 жовтня.

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

Звіт Генштабу ЗСУ на вечір 18 жовтня
Скриншот звіту Генштабу ЗСУ 

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районі Новомайорського Донецької області.

Бійці ЗСУ нищать ворога
Бійці ЗСУ нищать ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога східніше Малої Токмачки Запорізької області.

Бійці ЗСУ повертаються після виконання завдання
Бійці ЗСУ повертаються після виконання завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку росіяни регулярно проводять нічні штурми: нашим бійцям потрібні "нічники".

Наші бійці зараз переважно переміщуються, працюють, евакуйовують поранених у повній темряві. Але для виконання бойових завдань, особливо, вночі потрібні "очі". Тому воїни 131 батальйону, в якому також служить син редакторки Новини.LIVE, звертаються до усіх небайдужих долучитися до збору коштів.

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