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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 19 октября

19 октября 2023 07:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 19.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Появились актуальные карты боевых действий на утро 19 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 19 октября.

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DeepState

Украинские защитники продолжают вести контрнаступательные действия. На четверг, 19 октября, на Купянском направлении украинские воины отбили более 10 атак врага в районах Синковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области и еще около 10 атак возле Надежды Луганской области.

Карты боевых действий на 19 октября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

Карта боевых действий по состоянию на 19 октября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области.

Карта боевых действий по состоянию на 19 октября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 19 октября, в Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Авдеевки Донецкой области.

Карта боевых действий по состоянию на 19 октября
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Карта боевых действий по состоянию на 19 октября
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на 19.10.2023 украинские войска продолжали контрнаступательные операции на востоке и юге Украины и, как сообщается, продвинулись вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

Российские войска вели наступательные операции на линии Сватово — Кременная, но ни одного подтвержденного продвижения не совершили.

Карта боевых действий по состоянию на 19 октября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские силы продолжили наземные атаки вблизи Бахмута и, как сообщается, продвинулись к югу от города.

Карта боевых действий по состоянию на 19 октября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали наступательные операции на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись вперед.

Карта боевых действий по состоянию на 19 октября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине на 19 октября 2023 года

Актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на 19 октября 2023 года пока нет. Как только будут обновлены данные, мы их обнародуем. А пока ситуация на фронте по состоянию на вечер 18 октября.

Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

Отчет Генштаба ВСУ на вечер 18 октября
Скриншот отчета Генштаба ВСУ

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районе Новомайорского Донецкой области.

Бойцы ВСУ уничтожают врага
Бойцы ВСУ уничтожают врага. Фото: Генштаб ВСУ

На Запорожском направлении украинские воины отразили все атаки врага восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

Бойцы ВСУ возвращаются после выполнения задания
Бойцы ВСУ возвращаются после выполнения задания. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним, на Бахмутском направлении россияне регулярно проводят ночные штурмы: нашим бойцам нужны "ночники".

Наши бойцы сейчас преимущественно перемещаются, работают, эвакуируют раненых в полной темноте. Но для выполнения боевых задач, особенно ночью нужны "глаза". Поэтому воины 131 батальона, в котором также служит сын редактора Новини.LIVE, обращаются ко всем небезразличным приобщиться к сбору средств.

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