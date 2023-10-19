Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 19.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 19 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 19 октября.

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DeepState

Украинские защитники продолжают вести контрнаступательные действия. На четверг, 19 октября, на Купянском направлении украинские воины отбили более 10 атак врага в районах Синковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области и еще около 10 атак возле Надежды Луганской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 19 октября, в Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Авдеевки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на 19.10.2023 украинские войска продолжали контрнаступательные операции на востоке и юге Украины и, как сообщается, продвинулись вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

Российские войска вели наступательные операции на линии Сватово — Кременная, но ни одного подтвержденного продвижения не совершили.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские силы продолжили наземные атаки вблизи Бахмута и, как сообщается, продвинулись к югу от города.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали наступательные операции на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись вперед.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине на 19 октября 2023 года

Актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на 19 октября 2023 года пока нет. Как только будут обновлены данные, мы их обнародуем. А пока ситуация на фронте по состоянию на вечер 18 октября.

Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

Скриншот отчета Генштаба ВСУ

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районе Новомайорского Донецкой области.

Бойцы ВСУ уничтожают врага. Фото: Генштаб ВСУ

На Запорожском направлении украинские воины отразили все атаки врага восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

Бойцы ВСУ возвращаются после выполнения задания. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним, на Бахмутском направлении россияне регулярно проводят ночные штурмы: нашим бойцам нужны "ночники".

Наши бойцы сейчас преимущественно перемещаются, работают, эвакуируют раненых в полной темноте. Но для выполнения боевых задач, особенно ночью нужны "глаза". Поэтому воины 131 батальона, в котором также служит сын редактора Новини.LIVE, обращаются ко всем небезразличным приобщиться к сбору средств.

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