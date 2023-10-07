Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 07.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 7 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 7 жовтня.

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DeepState

Станом на 07.10.2023 оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку сили оборони відбили 5 атак ворога в районі східніше Макіївки Луганської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі південніше Андріївки Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 7 жовтня, ЗСУ продовжують відкидати ворога.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку протягом доби сили оборони успішно відбили близько 10 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 7 жовтня українські війська продовжили контрнаступальні дії під Бахмутом і просунулися на захід Запорізької області.

Російські війська відновили наступ поблизу Куп’янська, але більшість російських сил, які, як повідомляється, розгорнуті на цій ділянці фронту, ймовірно, залишаються боєздатними.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку і просунулися на південь від Бахмута.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжували наступальні операції на заході Запорізької області і останнім часом незначно просунулися вперед.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 7 жовтня 2023 року

Актуальное зведення Генштабу ЗСУ станом на зараз, 7 жовтня 2023 року.

Протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили:

пункт управління,

засіб протиповітряної оборони,

6 артилерійських засобів,

район зосередження особового складу,

станцію РЕБ противника.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

Українські бійці готові відбивати ворога. Фото: ДПСУ

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив понад 10 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Бійці ЗСУ готові до бою. Фото: Генштаб ЗСУ

На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі північно-східніше Новопрокопівки Запорізької області.

Нагадаємо, кардинальні зміни на фронті можуть забезпечити не німецькі крилаті ракети Taurus, а американські балістичні ATACMS. Вони за кілька тижнів можуть повністю знищити сили ворога на певних напрямках.

Коментуючи можливе постачання Україні німецьких ракет Taurus, полковник Черник наголосив, що цей крок є технічним — а стратегічним рішення було б передати Україні американські балістичні ракети ATACMS.