Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 7 жовтня arrow

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 7 жовтня

7 жовтня 2023 07:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 07.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 7 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 7 жовтня.

Читайте також:

DeepState

Станом на 07.10.2023 оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

Карта бойових дій на 7 жовтня
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку сили оборони відбили 5 атак ворога в районі східніше Макіївки Луганської області.

Карта бойових дій на 7 жовтня
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі південніше Андріївки Донецької області.

Карта бойових дій на 7 жовтня
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 7 жовтня, ЗСУ продовжують відкидати ворога.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки.

Карта бойових дій на 7 жовтня
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку протягом доби сили оборони успішно відбили близько 10 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки.

Карта бойових дій на 7 жовтня
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 7 жовтня українські війська продовжили контрнаступальні дії під Бахмутом і просунулися на захід Запорізької області.

Російські війська відновили наступ поблизу Куп’янська, але більшість російських сил, які, як повідомляється, розгорнуті на цій ділянці фронту, ймовірно, залишаються боєздатними.

Карта бойових дій на 7 жовтня
Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку і просунулися на південь від Бахмута.

Карта бойових дій на 7 жовтня
Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжували наступальні операції на заході Запорізької області і останнім часом незначно просунулися вперед.

Карта бойових дій на 7 жовтня
Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 7 жовтня 2023 року

Актуальное зведення Генштабу ЗСУ станом на зараз, 7 жовтня 2023 року.

Протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили:

  • пункт управління,
  • засіб протиповітряної оборони,
  • 6 артилерійських засобів,
  • район зосередження особового складу, 
  • станцію РЕБ противника.

Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 7 жовтня

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

Бійці ЗСУ готові відбивати ворога
Українські бійці готові відбивати ворога. Фото: ДПСУ

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив понад 10 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Бійці ЗСУ готові до бою
Бійці ЗСУ готові до бою. Фото: Генштаб ЗСУ

На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі північно-східніше Новопрокопівки Запорізької області.

Нагадаємо, кардинальні зміни на фронті можуть забезпечити не німецькі крилаті ракети Taurus, а американські балістичні ATACMS. Вони за кілька тижнів можуть повністю знищити сили ворога на певних напрямках.

Коментуючи можливе постачання Україні німецьких ракет Taurus, полковник Черник наголосив, що цей крок є технічним — а стратегічним рішення було б передати Україні американські балістичні ракети ATACMS.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Як скромний бельгієць. Скільки заробляв міністр оборони Резніков

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз