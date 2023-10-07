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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 7 октября

7 октября 2023 07:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 07.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Появились актуальные карты боевых действий на утро 7 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 7 октября.

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DeepState

По состоянию на 07.10.2023 г. оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

На Купянском направлении наши защитники отразили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

Карта боевых действий на 7 октября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении силы обороны отразили 5 атак врага в районе восточнее Макеевки Луганской области.

Карта боевых действий на 7 октября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Андреевки Донецкой области.

Карта боевых действий на 7 октября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 7 октября, ВСУ продолжают отбивать врага.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки.

Карта боевых действий на 7 октября
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении в течение суток силы обороны успешно отразили около 10 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки.

Карта боевых действий на 7 октября
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на 7 октября украинские войска продолжили контрнаступательные действия под Бахмутом и продвинулись на запад Запорожской области.

Российские войска возобновили наступление вблизи Купянска, но большинство российских сил, которые, как сообщается, развернуты на этом участке фронта, вероятно, остаются боеспособными.

Карта боевых действий на 7 октября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали наступательные действия на Бахмутском направлении и продвинулись к югу от Бахмута.

Карта боевых действий на 7 октября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали наступательные операции на западе Запорожской области и в последнее время незначительно продвинулись вперед.

Карта боевых действий на 7 октября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине на 7 октября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 7 октября 2023 года.

За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновений.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили:

  • пункт управления,
  • средство противовоздушной обороны,
  • 6 артиллерийских средств,
  • район сосредоточения личного состава,
  • станцию РЭБ противника.

Отчет Генштаба ВСУ на утро 7 октября

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении наши защитники отразили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

Бойцы ВСУ готовы отбивать врага
Украинские бойцы готовы отбивать врага. Фото: ГНСУ

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Бойцы ВСУ готовы к бою
Бойцы ВСУ готовы к бою. Фото: Генштаб ВСУ

В Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районе северо-восточнее Новопрокоповки Запорожской области.

Напомним, кардинальные изменения на фронте могут обеспечить не германские крылатые ракеты Taurus, а американские баллистические ATACMS. Они через несколько недель могут полностью уничтожить силы врага по определенным направлениям.

Комментируя возможные поставки Украине немецких ракет Taurus, полковник Черник подчеркнул, что этот шаг является техническим, а стратегическим решением было бы передать Украине американские баллистические ракеты ATACMS.

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