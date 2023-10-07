Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 07.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 7 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 7 октября.

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DeepState

По состоянию на 07.10.2023 г. оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

На Купянском направлении наши защитники отразили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении силы обороны отразили 5 атак врага в районе восточнее Макеевки Луганской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Андреевки Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 7 октября, ВСУ продолжают отбивать врага.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении в течение суток силы обороны успешно отразили около 10 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на 7 октября украинские войска продолжили контрнаступательные действия под Бахмутом и продвинулись на запад Запорожской области.

Российские войска возобновили наступление вблизи Купянска, но большинство российских сил, которые, как сообщается, развернуты на этом участке фронта, вероятно, остаются боеспособными.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали наступательные действия на Бахмутском направлении и продвинулись к югу от Бахмута.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали наступательные операции на западе Запорожской области и в последнее время незначительно продвинулись вперед.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине на 7 октября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 7 октября 2023 года.

За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновений.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили:

пункт управления,

средство противовоздушной обороны,

6 артиллерийских средств,

район сосредоточения личного состава,

станцию РЭБ противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении наши защитники отразили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

Украинские бойцы готовы отбивать врага. Фото: ГНСУ

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Бойцы ВСУ готовы к бою. Фото: Генштаб ВСУ

В Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районе северо-восточнее Новопрокоповки Запорожской области.

Напомним, кардинальные изменения на фронте могут обеспечить не германские крылатые ракеты Taurus, а американские баллистические ATACMS. Они через несколько недель могут полностью уничтожить силы врага по определенным направлениям.

Комментируя возможные поставки Украине немецких ракет Taurus, полковник Черник подчеркнул, что этот шаг является техническим, а стратегическим решением было бы передать Украине американские баллистические ракеты ATACMS.