Алан Бадоєв та канал “1+1 Україна” оголосили дату всеукраїнської кінопрем’єри фільму “Довга Доба”

Алан Бадоєв. Фото: Новини.LIVE

Вже 10 лютого довгоочікувана стрічка Алана Бадоєва "Довга Доба" виходить в український прокат, маючи благодійну мету — допомогти важкопораненим військовим. Безкоштовні покази фільму пройдуть під слоганом "Зроби донат — Врятуй життя захисника" та відбудуться в мережі кінотеатрів Multiplex по всій Україні.

Про що стрічка та де отримати безкоштовний квиток

"Довга Доба" — це кінодокумент про сучасну історію України, що створений з 12.000 історій українців. Це 120 хвилин про минуле заради майбутнього. Кожен кадр у стрічці відзнятий українцями на їхні ґаджети. Це фільм про життя та виживання, спротив і єдність та відважні вчинки українців.

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Разом з партнерами фільму — мережею кінотеатрів Multiplex та monobank — автори стрічки подбали про те, аби її змогли побачити якомога більше людей у різних містах України. Отримавши безкоштовний квиток на кінопоказ "Довга Доба", кожен українець матиме змогу зробити донат.

ЯК ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНИЙ КВИТОК: https://dovhadoba.badoevid.com/

Уся сума зібраних донатів від кінопоказу буде спрямована на лікування важко поранених військових.

Алан Бадоєв про фільм "Довга Доба"

"Сьогодні шлях українців по всьому світу єдиний. Ми поділяємо моменти щастя, горя, а найголовніше — єдності. На війні, в добрих справах та у спільних спогадах. У ці важкі часи нам всім потрібно натхнення. Цей фільм — про хоробрих людей та їхні особисті історії, водночас він про кожного з нас. І я з радістю запрошую кожного з вас до перегляду. Ми не просто зануримось у спогади перших місяців повномасштабного вторгнення, а закарбуємо їх у нашій пам’яті заради спільного майбутнього українців, сповненого перемог", — прокоментував майбутню прем’єру режисер.

У який містах України показуватимуть фільм

Шукай кіносеанс фільму "Довга Доба" у своєму місті, чекаємо на тебе!

@dovhadoba 10 лютого документальний фільм «Довга Доба» режисера Алана Бадоєва та каналу «1+1 Україна» @1plus1 виходить в український кінопрокат. Встигни побачити стрічку та підтримати благодійну місію проєкту. Сьогодні шлях українців по всьому світу єдиний. Ми поділяємо моменти щастя, горя, а найголовніше — єдності. На війні, в добрих справах та у спільних спогадах. У ці важкі часи нам всім потрібно натхнення. Цей фільм — про хоробрих людей та їхні особисті історії, водночас він про кожного з нас. Ми запрошуємо вас у кінотеатри на перегляд унікальної стрічки, що створена з 12 000 історій українців. Покази мають благодійну мету — допомога тяжкопораненим військовим. Зробивши донат, ви отримуєте квиток до кінотеатру та тим самим рятуєте життя наших захисників. Разом з нашими партнерами — мережею кінотеатрів Multiplex та monobank @monobank.ua — ми подбали про те, щоб наш фільм можна було побачити у різних містах України. Покази стрічки відбудуться у містах: • Київ •Дніпро •Львів •Одеса •Харків •Житомир •Ужгород •Миколаїв •Чернігів •Полтава Відвідуй кіносеанс у своєму місті, чекаємо на тебе! ♬ original sound - Dovha Doba

Покази стрічки відбудуться у містах:

Київ, ТРЦ Lavina Mall, вул. Берковецька, 6д;

Київ, "Проспект", вул. Гната Хоткевича, 1в;

Дніпро, ТРЦ "Караван", вул. Нижньодніпровська, 17;

Львів, ТРЦ Victoria Gardens, вул. Кульпарківська, 226а;

Одеса, ТРЦ "Гагарін Плаза", вул. Генуезька, 5/2;

Одеса, ТРЦ "Рів'єра", Південна дорога, 1;

Харків, ТРЦ "Дафі", вул. Героїв Праці, 9;

Харків, ТРЦ "Нікольський", вул. Пушкінська, 2а;

Житомир, ТРЦ "Глобал UA", вул. Київська, 77;

Ужгород, пл. Поштова, 4а;

Миколаїв, ТРЦ City Center, просп. Центральний, 98;

Чернігів, ТРЦ "Голлівуд" вул.77-ї Гвардійської дивізії, 1в;

Полтава, ТРЦ "Екватор", вул. Ковпака, 2-б.

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Що відомо про створення та допрем'єру фільму Алана Бадоєва

Нагадаємо, 21 листопада у Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбувся закритий допрем'єрний показ стрічки "Довга Доба".

Серед гостей, які відвідали показ, були: військові ЗСУ, українські та європейські політики і дипломати, зірки, журналісти, телеведучі ютуб- та ТВ-каналів. Зокрема, голова Представництва НАТО в Україні Карен Мактір, тележурналісти Алла Мазур, Раміна Есхакзай, Антон Птушкін, а також співак Макс Барських, який, до речі, написав саундтрек до фільму.

Після перегляду Барських, Птушкін та Раміна оцінили фільм Бадоєва про злочини росіян в Україні та поділилися своїми враженнями.