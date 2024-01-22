Алан Бадоев и канал "1+1 Украина" объявили дату всеукраинской кинопремьеры фильма "Довга Доба"

Алан Бадоев. Фото: Новини.LIVE

Уже 10 февраля долгожданная лента Алана Бадоева "Довга Доба" выходит в украинский прокат, имея благотворительную цель — помочь тяжелораненым военным. Бесплатные показы фильма пройдут под слоганом "Сделай донат — Спаси жизнь защитника" и состоятся в сети кинотеатров Multiplex по всей Украине.

О чем лента и где получить бесплатный билет

"Довга Доба" — это кинодокумент о современной истории Украины, созданный из 12.000 историй украинцев. Это 120 минут о прошлом ради будущего. Каждый кадр в ленте снят украинцами на их гаджеты. Это фильм о жизни и выживании, сопротивлении и единстве и отважных поступках украинцев.

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Вместе с партнерами фильма — сетью кинотеатров Multiplex и monobank — авторы фильма позаботились о том, чтобы ее смогли увидеть как можно больше людей в разных городах Украины. Получив бесплатный билет на кинопоказ "Довга Доба", каждый украинец сможет сделать донат.

КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТ: https://dovhadoba.badoevid.com/

Вся сумма собранных донатов от кинопоказа будет направлена на лечение тяжело раненых военных.

Алан Бадоев о фильме "Довга Доба"

"Сегодня путь украинцев по всему миру один. Мы разделяем моменты счастья, горя, а самое главное — единства. На войне, в добрых делах и в общих воспоминаниях. В эти трудные времена нам всем нужно вдохновение. Этот фильм — о храбрых людях и их личных историях, в то же время он о каждом из нас. И я с радостью приглашаю каждого из вас к просмотру. Мы не просто погрузимся в воспоминания первых месяцев полномасштабного вторжения, а запечатлем их в нашей памяти ради общего будущего украинцев, полного побед", — прокомментировал будущую премьеру режиссер.

В каких городах Украины будут показывать фильм

Ищи киносеанс фильма "Довга Доба" в своем городе, ждем тебя!

@dovhadoba 10 лютого документальний фільм «Довга Доба» режисера Алана Бадоєва та каналу «1+1 Україна» @1plus1 виходить в український кінопрокат. Встигни побачити стрічку та підтримати благодійну місію проєкту. Сьогодні шлях українців по всьому світу єдиний. Ми поділяємо моменти щастя, горя, а найголовніше — єдності. На війні, в добрих справах та у спільних спогадах. У ці важкі часи нам всім потрібно натхнення. Цей фільм — про хоробрих людей та їхні особисті історії, водночас він про кожного з нас. Ми запрошуємо вас у кінотеатри на перегляд унікальної стрічки, що створена з 12 000 історій українців. Покази мають благодійну мету — допомога тяжкопораненим військовим. Зробивши донат, ви отримуєте квиток до кінотеатру та тим самим рятуєте життя наших захисників. Разом з нашими партнерами — мережею кінотеатрів Multiplex та monobank @monobank.ua — ми подбали про те, щоб наш фільм можна було побачити у різних містах України. Покази стрічки відбудуться у містах: • Київ •Дніпро •Львів •Одеса •Харків •Житомир •Ужгород •Миколаїв •Чернігів •Полтава Відвідуй кіносеанс у своєму місті, чекаємо на тебе! ♬ original sound - Dovha Doba

Показы фильма состоятся в городах:

Киев, ТРЦ Lavina Mall, ул.Берковецкая, 6д;

Киев, "Проспект", ул. Игната Хоткевича, 1в;

Днепр, ТРЦ "Караван", ул. Нижнеднепровская, 17;

Львов, ТРЦ Victoria Gardens, ул. Кульпарковская, 226а;

Одесса, ТРЦ "Гагарин Плаза", ул. Генуэзская, 5/2;

Одесса, ТРЦ "Ривьера", Южная дорога, 1;

Харьков, ТРЦ "Дафи", ул. Героев Труда, 9;

Харьков, ТРЦ "Никольский", ул. Пушкинская, 2а;

Житомир, ТРЦ "Глобал UA", ул. Киевская, 77;

Ужгород, пл. Почтовая, 4а;

Николаев, ТРЦ City Center, просп. Центральный, 98;

Чернигов, ТРЦ "Голливуд" ул.77-й Гвардейской дивизии, 1в;

Полтава, ТРЦ "Экватор", ул. Колпака, 2-б.

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Что известно о создании и допремьере фильма Алана Бадоева

Напомним, 21 ноября в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне состоялся закрытый допремьерный показ ленты "Довга Доба".

Среди гостей, посетивших показ, были: военные ВСУ, украинские и европейские политики и дипломаты, звезды, журналисты, телеведущие ютуб- и ТВ-каналов. В частности, глава Представительства НАТО в Украине Карен Мактир, тележурналисты Алла Мазур, Рамина Эсхакзай, Антон Птушкин, а также певец Макс Барских, который кстати, написал саундтрек к фильму.

После просмотра Барских, Птушкин и Рамина оценили фильм Бадоева о преступлениях россиян в Украине и рассказали о своих впечатлениях.